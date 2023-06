Como jogar de Cammy no Street Fighter 6: veja combos, especiais e dicas

Cammy foi a segunda personagem feminina da história de Street Fighter , depois de Chun-Li, e é uma das lutadoras mais populares da franquia de jogos de luta da Capcom . Em Street Fighter 6 , ela está de volta no elenco principal com um visual completamente repaginado, além de carregar versões ainda mais poderosas dos seus golpes tradicionais. Na história, ela foi uma das principais peças na operação contra a organização criminosa Shadaloo, com a qual tem uma ligação predestinada. Hoje ela atua no QG das forças especiais britânicas: a Delta Red.

Ela é uma personagem bastante ágil e capaz de pressionar seus adversários de diferentes maneiras, forçando muitos momentos de adivinhação. Por esse motivo, suas sequências não causam tanto dano em comparação a outros personagens. Ainda assim, ela é uma lutadora bastante perigosa e moderadamente fácil de aprender a jogar. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um guia com combos, especiais e dicas para mandar bem de Cammy em Street Fighter 6. Confira:

História de Cammy

Cammy era conhecida como Killer Bee e fazia parte de um grupo de assassinas extremamente leais ao vilão M. Bison: as Dolls. Todas as suas integrantes haviam sido sequestradas e submetidas a lavagem cerebral por influência do Psycho Power, mas Cammy tinha um propósito maior. Ela, na verdade, se tratava de um clone de Bison e serviria de corpo reserva devido à degradação do organismo principal do vilão, provocada pelo seu próprio poder. Durante os eventos de Street Fighter Alpha 3, Cammy consegue se desvencilhar do controle de Bison e passa a ter consciência própria. Com isso, ela luta para ajudar as demais Dolls, que são consideradas irmãs.

Após um intenso confronto, Cammy é acolhida pelas forças especiais britânicas, a Delta Red. Embora não se lembre do seu passado, ela reteve as habilidades de combate devido ao intenso regime da Shadaloo. Nos acontecimentos de Street Fighter 2, Cammy reencontra Bison, que relembra a origem da lutadora antes de ser derrotado. Como forma de suporte emocional, os seus colegas da Delta Red, que agora são sua nova família, frisam que ela não precisa se prender ao passado, pois agora tem uma nova vida para viver.

Embora os eventos de Street Fighter 5 tenham cravado um fim à Shadaloo como conhecemos, Cammy não acredita que ela foi mesmo erradicada e segue buscando por sinais dos seus remanescentes. As investigações a levam até Nayshall e, por consequência, a Johann Petrovich (o JP), que é um misterioso utilizador de Psycho Power. Com relação à personalidade, Cammy é uma personagem bastante focada, razão pela qual sempre aparenta estar de mau humor. Porém, é sensível e nutre uma grande paixão por gatos.

Habilidades de Cammy

Spiral Arrow (↓↘→ + chute)

Spiral Arrow é chute giratório em que Cammy se projeta para frente com o corpo inteiro, em forma de parafuso. Dependendo do botão pressionado, o alcance é maior e causa mais dano. As versões fraca e média podem ser espaçadas de forma que a lutadora não seja punida em caso de defesa, fazendo deste um ótimo golpe surpresa para encurtar distância. A versão com chute forte pode ser carregada para causar mais dano e atravessar o adversário.

Cannon Spike (→↓↘ + chute)

Cannon Spike é um chute ascendente que é excelente para aplicar antiaéreos. Dependendo do botão de chute pressionado, Cammy se projeta mais ou menos para frente. Por isso, é um golpe que leva tempo para ser dominado, embora seja capaz de cobrir diferentes distâncias para punir o adversário. A versão com chute forte pode ser carregada para causar mais dano e atravessar o adversário.

Quick Spin Knuckle (↓↙← + soco)

Quick Spin Knuckle é um soco giratório que percorre distâncias diferentes, dependendo do botão de soco pressionado. É uma ferramenta excelente para atravessar projéteis e garantir punições. Além disso, a versão com soco forte deixa Cammy em vantagem caso seja defendido.

Cannon Strike (↓↙← + chute no ar)

Cannon Strike é um chute descendente que é feito para surpreender e encurtar distância. Esse é um golpe mais efetivo caso acerte a ponta do pé do adversário, pois garante que Cammy fique em vantagem para sustentar sua pressão. Dependendo do botão de chute pressionado, o ângulo do ataque muda e pode até mesmo servir para abrir a guarda do adversário com uma tentativa de antiaéreo.

Hooligan Combination (↓↘→ + soco)

Hooligan Combination é um salto acrobático que abre margem para um conjunto de técnicas. A versão com soco forte pode ser carregada para fortalecer os golpes que vêm em seguida. Uma das suas variações é um agarramento com os botões de soco fraco e chute fraco que atinge adversários em pé.

Razor's Edge Slicer (sem pressionar nada após Hooligan Combination)

Razor's Edge Slicer é uma rasteira que força que o oponente defenda agachado. Caso seja defendida, Cammy fica em vantagem e garante o turno, podendo apertar botão em seguida.

Cannon Strike (chute após Hooligan Combination)

Cannon Strike também pode ser realizado facilmente a partir de um Hooligan Combination. Desta forma, é uma técnica especialmente útil para atingir adversários que estiverem se levantando.

Reverse Edge (↓ + chute após Hooligan Combination)

Reverse Edge é outro tipo de chute descendente, mas que desta vez obriga que o adversário defenda em pé. A versão carregada desfere dois golpes e pode abrir a guarda em caso de desconhecimento.

Silent Step (soco após Hooligan Combination)

Silent Step faz Cammy descer imediatamente após um Hooligan Combination. Essa é uma técnica pensada para induzir uma reação do adversário, em especial antiaéreos e super especiais. Se feito a partir de técnicas que derrubem o adversário, pode até mesmo deixar Cammy em vantagem e confundir o lado em que ela aterrisa.

Spin Drive Smasher (↓↘→↓↘→ + chute)

Spin Drive Smasher é o especial de nível um da Cammy. Este golpe consiste em uma poderosa combinação de Spiral Arrow e Cannon Spike que desfere dano e ainda carrega o adversário facilmente para o canto da tela, permitindo que Cammy continue sua pressão.

Killer Bee Spin (↓↙←↓↙← + chute)

Já Killer Bee Spin é o especial de nível dois da Cammy. Além de ser um ótimo finalizador de combos para adversários que estiverem no chão, também funciona como um golpe aéreo para estender combos. Caso seja feito no chão, Cammy imobiliza o adversário e aplica uma torção que remete ao filme animado de Street Fighter 2, de 1994.

Delta Red Assault (↓↘→↓↘→ + soco)

Delta Red Assault, por sua vez, é especial de nível três da Cammy. Ela se projeta para frente como um projétil em altíssima velocidade, atingindo o adversário por diferentes direções. Em seguida, ela aplica um poderoso chute como finalização. Devido à sua velocidade, é um golpe útil para punições específicas, como por exemplo contra o overhead de Manon.

Dicas

Os chutes médio e forte em pé da Cammy são bastante tentadores pelo longo alcance e por não serem puníveis se bem espaçados. No entanto, existe o risco iminente de o adversário desferir um Drive Impact. Por isso, é importante usar esses botões com moderação;

Busque mirar o Cannon Strike sempre no pé do adversário. Isso garante vantagem mesmo se o golpe for defendido. Em caso de acerto, ela pode até converter em combo com botões melhores;

O melhor finalizador de combos da Cammy é o Spiral Arrow, pois ele leva o adversário mais para o canto da tela e mantém a lutadora sempre por perto. Nessa situação é interessante partir para um agarramento e intercalar com botão, após condicionar o adversário;

Ao acertar um Spiral Arrow fraco ou médio, a Cammy é capaz de realizar um dash e apertar o soco médio em pé (sMP). Dessa forma, o botão acerta nos seus últimos frames ativos e deixa a Cammy em vantagem mesmo se defendido. Ou seja, ela pode apertar um soco fraco depois para buscar um Counter Hit. É interessante intercalar essa situação entre agarramento e botão para confundir o adversário;

De maneira semelhante, Cammy pode acertar um Spiral Arrow forte, realizar dash e desferir um soco forte agachado (cHP) nos últimos frames ativos para aumentar sua vantagem;

As versões Overdrive do Spiral Arrow e Cannon Spike são excelentes para sair do canto da tela. Caso encontre uma oportunidade para utilizá-las, há grandes chances de virar uma partida;

Embora o soco médio para trás (bMP) seja um botão que funcione como antiaéreo, ele não é confiável. O melhor antiaéreo da Cammy é o Cannon Spike, preferencialmente a versão fraca - que tem um ângulo mais fechado. É fundamental masterizar essa técnica para não aceitar mais pulos dos adversários;

O Silent Step é uma ferramenta poderosa para forçar ataques antiaéreos do adversário e abaixar sua guarda. Ele é especialmente útil contra personagens como Guile, Ryu, Ken, Juri, entre outros que tenham golpes invencíveis para evitar pulos. O Cannon Strike fraco também tem a mesma utilidade;

Spin Knuckle forte é excelente para atravessar projéteis e ainda deixa Cammy em vantagem caso seja defendido. No entanto, ele precisa ser utilizado com moderação, pois é relativamente lento e pode ser interrompido;

A tendência é que os adversários passem a pular verticalmente para evitar uma ofensiva da Cammy - eles pensam muito no Cannon Strike ou Spin Knuckle. Nesse caso, vale apenas observar e tentar punir os pulos com Cannon Spike forte, que projeta a lutadora mais para frente.

Combos

A seguir, você confere alguns dos combos mais básicos para jogar de Cammy. A lista traz o estilo de notação comumente utilizado pela comunidade de jogos de luta (FGC). O TechTudo também disponibilizou uma legenda para facilitar a leitura dos combos. Confira:

sLP > sLP > sLK xx Spiral Arrow

cHP > cMP xx Spiral Arrow

cLP > bMP xx HK xx Hooligan Combination > K

sMP > sLK xx Spin Drive Smasher (Super Lvl 1)

cHP (Punish Counter) > sHP xx Spin Drive Smasher (Super Lvl 1)

cHP (Punish Counter) > sHP xx Spiral Arrow Overdrive xx Killer Bee Spin (Super Lvl 2)

cHP > cMP xx Drive Rush > sMP > cHP > cMP xx Spiral Arrow

cHP (Punish Counter) > sHP xx Drive Rush > sMP > cHP > cMP xx Drive Rush > bHK (canto da tela) > bHK > Spiral Arrow (fraco ou médio) > Delta Red Assault (Super Lvl 3)

cLP > bMP xx HK xx Hooligan Combination (soco fraco + soco forte) > K > Delta Red Assault (Super Lvl 3)

Vale lembrar que a ideia por trás desses combos é ensinada em detalhes no Guia de Personagens e Desafios de Combos, no menu de prática do jogo. É interessante explorar esses modos para entender melhor o funcionamento da personagem.

Como ler a notação de combos em jogos de luta Símbolo Significado LP Soco fraco MP Soco médio HP Soco forte LK Chute fraco MK Chute médio HK Chute forte s Em pé (stand) c Agachado (crouch) > Link (um golpe após o outro) xx Cancelamento f Para frente (forward) b Para trás (back) qcf Um quarto de lua para frente (quarter circle forward) qcb Um quarto de lua para trás (quarter circle back) dp Dragon punch (input utilizado em Shoryuken, Cannon Spike etc)

Com informações de Capcom

