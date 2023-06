Como jogar de Juri no Street Fighter 6: guia com combos, especiais e dicas

Juri é uma das personagens mais populares da franquia Street Fighter e que faz seu retorno no jogo mais recente, Street Fighter 6 . A lutadora sul-coreana é uma habilidosa praticante de Taekwondo e chama a atenção pela sua personalidade extremamente sádica. Embora seja considerada uma vilã, Juri busca vingança contra a organização criminosa Shadaloo, responsável por sequestrar sua família e pela perda do seu olho esquerdo. Agora que a Shadaloo se foi, ela perdeu seu objetivo principal e passa o tempo em névoas.

Ela é considerada uma personagem difícil para iniciantes, pois exige um certo nível de execução em seus combos mais complexos. Além disso, ela precisa armazenar cargas de Fuhajin, uma de suas principais habilidades, para fortalecer seus especiais e garantir sequências de golpes. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um guia com combos, especiais e dicas para mandar bem de Juri em Street Fighter 6. Confira:

História de Juri

Juri teve uma infância marcada pelo trágico sequestro de sua família pela Shadaloo, organização criminosa de M. Bison. A lutadora acabou perdendo o seu olho esquerdo com esse acontecimento, mas dez anos depois ela foi utilizada em um experimento da S.I.N (Shadaloo Intimidation Network) para a instalação do Feng Shui Engine, um olho artificial que garante a Juri poderes mortíferos.

Juri aceitava ordens de Seth, enquanto estava associada à S.I.N, mas apenas até cumprir o seu propósito de colocá-lo contra Bison e conseguir vingança. Com a queda do vilão nos eventos de Street Fighter 5, ela não se vê satisfeita por não conseguir derrotá-lo com suas próprias mãos e segue envolvida em negócios obscuros.

A personagem fez sua estreia em Super Street Fighter IV e rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs. Ela é especialmente conhecida pela sua personalidade extremamente sádica, pois sente prazer em fazer seus adversários sofrerem.

Habilidades de Juri

Fuhajin (↓↙← + chute)

Fuhajin é uma das principais habilidades do plano de jogo de Juri. Ela levanta a sua perna e captura o ki ao seu redor para armazenar energia. Essa é uma habilidade útil para derrubar o adversário em combos. Ela consegue estocar essa habilidade até três vezes, garantindo que outros dos seus especiais fiquem mais poderosos.

Saihasho (↓↘→ + chute fraco)

Saihasho cria um projétil rasteiro disparado por Juri. Caso o jogador tenha uma carga de Fuhajin, essa magia percorre uma distância maior e ainda garante uma pressão no inimigo, pois ela é lenta o suficiente para Juri andar junto e observar a reação dos adversários.

Ankensatsu (↓↘→ + chute médio)

Ankensatsu é um chute em ângulo arqueado que consegue esquivar de golpes rasteiros. Com uma carga de Fuhajin, a Juri fica em vantagem o suficiente para estender combos com outros dos seus golpes normais, como soco médio ou chute médio agachados. É uma das principais ferramentas para aproveitar oportunidades de dano.

Go Ohsatsu (↓↘→ + chute forte)

Go Ohsatsu é considerado um ataque surpresa que percorre uma longa distância. Caso tenha uma carga de Fuhajin, Juri desfere uma sequência de chutes. Esse golpe pode ser útil como finalizador de combos, pois derruba o adversário.

Tensenrin (→↓↘ + soco)

Tenserin é um golpe giratório em que Juri desfere uma série de chutes. A versão com soco médio é a ideal para antiaéreo, assemelhando-se ao Shoryuken de Ryu ou Cannon Strike de Cammy. Também pode ser utilizado em combos para derrubar o adversário.

Shiku-sen (↓↙← + chute no ar)

Shiku-sen se trata de um golpe aéreo em que Juri mergulha em alta velocidade com um chute. Caso acerte o adversário, é possível pressionar o botão de chute mais uma vez para desferir uma sequência de golpes aéreos que jogam o adversário para longe.

Sakkai Fuhazan (→↓↘→↓↘ + chute)

Sakkai Fuhazan é um especial que gasta uma barra de super. Juri dispara uma sequência de projéteis com seus chutes e finaliza com um ataque mais poderoso, que arremessa o adversário para longe. Esse é um especial útil para combos, especialmente quando o adversário estiver no ar.

Feng Shui Engine (↓↙←↓↙← + soco)

Feng Shui Engine gasta duas barras de super. É semelhante ao V-Trigger de Juri em Street Fighter 5, pois permite que todos os seus ataques normais se conectem um após o outro no momento em que são pressionados. Esse também é um dos especiais mais difíceis de dominar, pois permite incontáveis rotas de combo e pressão.

Kaisen Dankai Raku (↓↙←↓↙← + + chute)

Kaisen Dankai Raku gasta três barras de super. É a técnica mais poderosa de Juri, pois utiliza o Feng Shui Engine em sua capacidade máxima. A sequência de ataques da Juri remete ao seu Ultra Combo em Super Street Fighter IV e é uma técnica excelente para finalizar combos, além de desferir bastante dano.

Dicas

O soco médio em pé (sMP) de Juri é um golpe positivo. Isso significa que ela está em vantagem caso ele seja defendido pelo adversário. Caso aperte outro botão em seguida, como um soco fraco em pé, ela pode impedir uma contestação e abrir margem para combo. Por isso, é um golpe interessante para pressão enquanto o adversário se levanta;

Uma das principais ferramentas da Juri no jogo neutro, ou seja, o jogo de chão, é o chute médio agachado. Além de cobrir uma longa distância, esse é um botão cancelável em especiais. Ele é bastante útil se utilizado junto ao Drive Rush, pois pode pegar o adversário desprevenido e garantir oportunidade de combo;

Sempre busque aumentar suas cargas com Fuhajin. Para isso, basta utilizar a habilidade de uma distância segura ou simplesmente terminar combos com ela. Por vezes será preciso abdicar pressão para aumentar a carga, mas essa é uma ferramenta poderosa se aliada ao controle de espaço;

Caso você não esteja confiando no Tensenrin para antiaéreos, o soco forte agachado (cHP) de Juri também é excelente para impedir pulos. Por ser cancelável, o jogador também pode fazer um Fuhajin logo em seguida para garantir uma carga de forma segura;

Embora Fuhajin seja um golpe negativo na defesa, ou seja, suscetível a punição, é possível espaçá-lo mesmo na defesa do adversário. Se feito da distância correta, como, por exemplo, cancelando a partir de um chute médio agachado (cMK), o adversário não terá botões longos o bastante para punir;

O controle de espaço é fundamental para jogar de Juri. Por isso, utilize bastante botões como chute médio em pé (sMK) e chute forte em pé (sHK), que por ser cancelável é excelente para whiff punish — o ato de punir golpes feitos ao vento do adversário;

O Saihasho, que é a magia da Juri, é excelente para deixar o adversário desconfortável, pois gera ofensiva e ganha presença de tela. É interessante observar as reações sempre que realizar o golpe, pois a tendência é que os adversários pulem. Nessa situação é interessante já se preparar para um antiaéreo;

Caso você não tenha cargas de Fuhajin, a versão Overdrive de Ankensatsu, feita com chute fraco e chute forte juntos, é excelente para garantir combos a partir de golpes em Punish Counter.

Combos

A seguir, você confere alguns dos combos mais básicos para jogar de Juri. A lista traz o estilo de notação comumente utilizado pela comunidade de jogos de luta (FGC). O TechTudo também disponibilizou uma legenda para facilitar a leitura dos combos. Confira:

cLK > sLP > sLK xx Tensenrin

sMP > cMP xx Tensenrin

sLP > sMK xx Fuhajin H > Sakkai Fuhazan (Super Lvl 1)

sLP > sMK xx Ankensatsu > fMP xx Tensenrin L xx Kaisen Dankai Raku (Super Lvl 3)

sHP xx Fuhajin H > Tensenrin

sHP xx Ankensatsu > fMP xx Tensenrin

cMK xx Drive Rush > sMP > cHP xx Fuhajin H > Tensenrin

sMP (Punish Counter) > sHP xx Ankensatsu > cMK xx Drive Rush > sMP > cHP xx Fuhajin H > Kaisen Dankai Raku (Super Lvl 3)

fHP xx Ankensatsu > cMP xx Saihasho Overdrive (LK + MK) > Sakkai Fuhazan (Super Lvl 1)

Vale lembrar que a ideia por trás desses combos é ensinada em detalhes no Guia de Personagens e Desafios de Combos, no menu de prática do jogo. É interessante explorar esses modos para entender melhor o funcionamento da personagem.

Como ler a notação de combos em jogos de luta Símbolo Significado LP Soco fraco MP Soco médio HP Soco forte LK Chute fraco MK Chute médio HK Chute forte s Em pé (stand) c Agachado (crouch) > Link (um golpe após o outro) xx Cancelamento f Para frente (forward) b Para trás (back) qcf Um quarto de lua para frente (quarter circle forward) qcb Um quarto de lua para trás (quarter circle back)

Com informações de Capcom

