Como medir distâncias no Google Maps para Android e iPhone

Calcular distâncias no Google Maps é um procedimento muito útil. Com a ferramenta do aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) e versão PC, usuários podem medir distâncias entre vários pontos no mapa, mesmo em locais sem ruas, como parques ou áreas rurais. Assim, é possível usar o recurso para planejar viagens e passeios, checar a rota percorrida durante uma corrida ou caminhada, e muito mais. Veja, a seguir, como medir distâncias no Google Maps entre vários locais e cidades.

1 de 9 Como medir distância no Google Maps? Ferramenta pode ser útil para saber quantos quilômetros há entre uma cidade e outra, ou entre estabelecimentos; veja passo a passo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Como medir distância no Google Maps? Ferramenta pode ser útil para saber quantos quilômetros há entre uma cidade e outra, ou entre estabelecimentos; veja passo a passo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como medir distâncias no Google Maps pelo PC

Passo 1. Abra o Google Maps e toque sobre o ponto inicial ou digite o local na barra de busca. Ele deve ficar marcado com um alfinete vermelho. Então, aperte com o botão direito do mouse no ponto de partida e toque em "Medir distância";

2 de 9 Ao medir a distância entre dois locais usando o Google Maps, é possível descobrir quilometragem percorrida em caminhadas, corridas e passeio de bicicleta — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Ao medir a distância entre dois locais usando o Google Maps, é possível descobrir quilometragem percorrida em caminhadas, corridas e passeio de bicicleta — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, basta centralizar o ponto que você quer e tocar em qualquer lugar do mapa para ver a distância. Dá para fazer isso aleatoriamente, sem precisar seguir o trajeto de uma rua ou estrada. Na parte inferior, é possível ver a distância total em milhas (mi) e quilômetros (km);

3 de 9 Depois que medir distâncias no Google Maps, você pode usar os dados para informar a outras pessoas ou para se orientar melhor em determinados locais — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Depois que medir distâncias no Google Maps, você pode usar os dados para informar a outras pessoas ou para se orientar melhor em determinados locais — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Caso queira adicionar mais pontos para medir as distâncias, basta continuar tocando sobre o mapa. Para mover um ponto ou caminho, aperte e arraste;

4 de 9 Se quiser, dá para adicionar vários pontos no Google Maps para calcular as distâncias entre eles — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Se quiser, dá para adicionar vários pontos no Google Maps para calcular as distâncias entre eles — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Se quiser limpar todos os pontos marcados, pouse o mouse sobre algum dos pontos e dê um toque no mouse com o botão direito. Então, vá em "Limpar dimensões". Pronto! Aproveite as dicas para calcular distâncias entre pontos usando o Google Maps no celular.

5 de 9 Como medir distâncias no Google Maps? Ao fim, toque em "Limpar dimensões" para remover os pontos marcados — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como medir distâncias no Google Maps? Ao fim, toque em "Limpar dimensões" para remover os pontos marcados — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como medir distâncias no Google Maps pelo celular Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o aplicativo Google Maps no seu celular Android ou iPhone (iOS). Depois, toque em qualquer lugar do mapa ou digite na barra de busca o endereço que será o local de partida. Em seguida, mantenha o dedo pressionado sobre ele até que um alfinete vermelho seja exibido;

6 de 9 Saiba como medir distância no Google Maps no celular Android e iPhone (iOS); para fazer isso, basta baixar o app na loja oficial de aplicativos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Saiba como medir distância no Google Maps no celular Android e iPhone (iOS); para fazer isso, basta baixar o app na loja oficial de aplicativos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. No menu que aparecer na parte de baixo da tela, aperte sobre "Medir distância";

7 de 9 Use o Google Maps para medir a distância entre dois pontos, como diferentes cidades, estabelecimentos ou mais — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Use o Google Maps para medir a distância entre dois pontos, como diferentes cidades, estabelecimentos ou mais — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Mova o círculo preto até o local que desejar e, então, pressione em "Adicionar ponto +". Na parte inferior, é possível ver as milhas (mi) e os quilômetros (km) entre um ponto e outro;

8 de 9 Descobrir como medir a distância no Google Maps pode ser útil para ver rotas de viagem e passeios — Foto: Reprodutor/Letícia Rosa Descobrir como medir a distância no Google Maps pode ser útil para ver rotas de viagem e passeios — Foto: Reprodutor/Letícia Rosa

Passo 4. Caso queira adicionar mais um ponto para medir a distância, basta repetir o procedimento de arrastar o círculo preto até onde deseja e tocar em "+". Se precisar remover algum que adicionou pro engano, toque em "Desfazer";

9 de 9 Medir distâncias no Google Maps: após adicionar todos os pontos, salve-os na sua lista de rotas do app — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Medir distâncias no Google Maps: após adicionar todos os pontos, salve-os na sua lista de rotas do app — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Se desejar salvar a rota, toque em "Adicionar rota" e dê um nome. Depois, ela aparecerá na lista "Suas rotas", localizada no menu do Google Maps. Pronto! Agora você já saber como medir distâncias no Google Maps pelo celular.

Como medir distâncias no Google Maps pelo tablet ou iPad

O procedimento para medir distâncias no Google Maps em tablets e iPads pode ser feito tanto no aplicativo de mapas quanto pela versão web do serviço. Então, basta reproduzir um dos tutoriais mostrados acima no seu dispositivo móvel. Se for via navegador, faça os mesmos passos da versão de PC. Já se for via app, veja os de celular.

