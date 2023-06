Como mudar a foto de perfil do Google pelo celular

A foto de perfil da sua conta no Google pode ser alterada de forma simples em diferentes plataformas. O procedimento é importante para deixar sua conta mais completa, funcionando como um “cartão de visita” para os contatos. Além de usar o próprio app do Google para a tarefa, também é possível realizar o procedimento no Gmail ou Google Maps. A mudança também pode ser feita pelo navegador, acessando o link myaccount.google.com e depois clicando na foto de perfil. No tutorial a seguir, veja o passo a passo para trocar sua foto de perfil usando o app do Google, em celulares Android.