Como mudar a mira em Overwatch 2

Ter uma boa pontaria em Overwatch 2 é um grande passo para chegar aos elos mais altos do game. Além de treinar para evoluir neste quesito, é importante lembrar do elemento mais básico para te auxiliar na gameplay: personalizar sua mira ou crosshair. Seja um círculo, uma cruz ou um ponto pequeno, os jogadores sempre procuram por uma crosshair que os deixem mais confortáveis para encarar suas partidas em qualquer FPS. A seguir, veja como mudar sua mira no FPS da Blizzard Entertainment.