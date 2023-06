Confira, a seguir, como voltar de conta profissional para pessoal no Instagram. Vale ressaltar que o passo a passo do tutorial foi feito em um iPhone (iOS), mas funciona da mesma forma em smartphones com sistema operacional Android.

2 de 7 Veja como mudar conta profissional para pessoal no Instagram; após o procedimento, você pode perder o acesso a alguns recursos da rede social — Foto: Getty Images Veja como mudar conta profissional para pessoal no Instagram; após o procedimento, você pode perder o acesso a alguns recursos da rede social — Foto: Getty Images

📝 Não consigo entrar no Instagram: por que e como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

O que é conta profissional no Instagram?

Influenciadores, empresas ou criadores de conteúdo podem utilizar um tipo de perfil diferente no Instagram: as contas profissionais. Nesse tipo de conta, o usuário tem acesso a ferramentas exclusivas que possibilitarão avaliar o desempenho da página, acessar relatórios de engajamento dos seguidores, usar diferentes opções de contato, além de usar recursos exclusivos, como o agendamento de publicações.

Na prática, é possível escolher entre dois tipos de conta profissional no Instagram: o de “Criador de Conteúdo”, destinado a figuras públicas, produtores de conteúdo, artistas e influenciadores, e o de “Empresa”, recomendado para varejistas, negócios locais, marcas, organizações e prestadores de serviço.

3 de 7 Instagram disponibiliza relatório de insights sobre engajamento dos seguidores com a conta profissional — Foto: Unsplash/Georgia de Lotz Instagram disponibiliza relatório de insights sobre engajamento dos seguidores com a conta profissional — Foto: Unsplash/Georgia de Lotz

Entre os recursos exclusivos para contas profissionais estão: criar anúncios pagos na plataforma, montar um catálogo de produtos para vender pelo aplicativo e até agendar publicações para serem postadas automaticamente, sem a necessidade de adquirir apps externos.

Ainda, existem os relatórios de análise do perfil, chamados pelo Instagram de “Insights”. Eles permitem monitorar o crescimento da conta, visualizar gráficos dos números de seguidores, interações, alcance e informações demográficas do público, que podem ser úteis para criar estratégias de marketing. Mas, se não quiser nada disso no seu perfil, veja abaixo como tirar conta profissional do Instagram pelo iPhone e Android.

Como reverter conta profissional para pessoal no Instagram

Passo 1. Acesse seu perfil e toque nas três listras horizontais para abrir o menu. Em seguida, vá em “Configurações e privacidade”;

4 de 7 Mudar conta profissional para pessoal: veja como acessar as configurações do Instagram e abrir menu de opções — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Mudar conta profissional para pessoal: veja como acessar as configurações do Instagram e abrir menu de opções — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Acesse a opção “Ferramentas e controles” e, em seguida, toque em “Mudar tipo de conta”;

5 de 7 Como alterar o tipo de conta no instagram? Veja como mudar de profissional para pessoal — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como alterar o tipo de conta no instagram? Veja como mudar de profissional para pessoal — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione “Mudar para a conta pessoal” e confirme a ação em “Mudar para a conta pessoal”. A alteração será feita imediatamente;

6 de 7 Saiba como mudar conta profissional para pessoal no Instagram em poucos passos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como mudar conta profissional para pessoal no Instagram em poucos passos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Caso queira deixar o perfil privado, recurso disponível apenas para contas pessoais, basta ir em “Privacidade da conta”, ativar a chave “Conta privada” e confirmar em “Mudar para privada”.

7 de 7 Como mudar o tipo de conta no Instagram? Perfil pessoal pode deixar a conta privada no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como mudar o tipo de conta no Instagram? Perfil pessoal pode deixar a conta privada no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto! Agora você já sabe como mudar conta profissional do Instagram para pessoal. Vale destacar que o passo a passo também funciona ao contrário, ou seja, para colocar conta pessoal no Instagram como profissional. Inclusive, isso pode ser feito a qualquer momento pelos usuários da rede social.

Recursos do Instagram por tipo de conta

Recursos do Instagram por tipo de conta Funcionalidade Perfil comercial Perfil pessoal Método de publicação Publicar postagens, Reels e Stories Publicar no Feed e nos Stories por meio de notificação móvel. Conteúdo Publicar Reels e até 10 fotos ou vídeos no Feed ou Stories; Adicionar tags de produto para criar posts de venda. Publicar até 10 imagens ou vídeos em um post no Feed ou Stories. Configuração necessária Post no Feed, Reels, tags de produtos, análise de métricas ao conectar perfil a uma página do Facebook. Ativar notificações do Instagram no app Hootsuite para publicar por meio de notificação móvel. Colunas disponíveis Feed; Visualizar posts e Reels publicadas no perfil; Pesquisa e monitoramento de hashtags; Agendamento de conteúdo; Feed; Visualizar posts e Reels publicados no perfil; Agendamento de posts; Análise Acesso a análises do Instagram. Sem análises. Exibição do perfil As imagens de perfil são exibidas para facilitar a identificação na Hootsuite. As imagens de perfil não estão disponíveis e exibem o logótipo predefinido do Instagram. Os perfis são identificáveis apenas pelo identificador.

Dúvidas sobre tipos de conta do Instagram

Quais são os tipos de conta do Instagram? São três os tipos de conta oferecidos pelo Instagram: Pessoal, Comercial (Instagram for Business) e Criador (Instagram for Creators);

São três os tipos de conta oferecidos pelo Instagram: Pessoal, Comercial (Instagram for Business) e Criador (Instagram for Creators); Conta profissional do Instagram é paga? Não. A conta profissional do Instagram é totalmente gratuita e oferece acesso a recursos exclusivos sem qualquer custo. No entanto, a rede social lançou recentemente uma assinatura chamada Meta Verified, que concede selo de verificação e stickers exclusivos por R$ 55/mês;

Não. A conta profissional do Instagram é totalmente gratuita e oferece acesso a recursos exclusivos sem qualquer custo. No entanto, a rede social lançou recentemente uma assinatura chamada Meta Verified, que concede selo de verificação e stickers exclusivos por R$ 55/mês; Quantas contas de Instagram posso ter? É possível gerenciar até 5 contas no app do Instagram. Porém, é possível vincular até 25 perfis na Central de Contas da Meta;

É possível gerenciar até 5 contas no app do Instagram. Porém, é possível vincular até 25 perfis na Central de Contas da Meta; Qual o melhor tipo de conta para usar no Instagram? O melhor tipo de conta do Instagram é aquele que atende às suas necessidades. Por isso, confira os benefícios e recursos que cada categoria oferece e decida qual usar;

O melhor tipo de conta do Instagram é aquele que atende às suas necessidades. Por isso, confira os benefícios e recursos que cada categoria oferece e decida qual usar; Por que conta profissional no Instagram não tem música? As contas profissionais do Instagram até oferecem opções de músicas, mas apenas algumas selecionadas. Isso porque, ao não ter acesso a um catálogo vasto, é possível evitar problemas de direitos autorais que podem surgir ao vincular uma canção a um produto ou empresa determinados;

As contas profissionais do Instagram até oferecem opções de músicas, mas apenas algumas selecionadas. Isso porque, ao não ter acesso a um catálogo vasto, é possível evitar problemas de direitos autorais que podem surgir ao vincular uma canção a um produto ou empresa determinados; Qual a diferença entre Instagram pessoal e profissional? Os recursos oferecidos. Nas contas profissionais, várias ferramentas estão disponíveis para analisar o público e conquistar novos consumidores. As principais delas são: criar anúncios e posts patrocinados (Instagram Ads), ter acesso às métricas do perfil e conteúdo (Instagram Analytics) e opções de configuração da Loja (Instagram Shopping);

Os recursos oferecidos. Nas contas profissionais, várias ferramentas estão disponíveis para analisar o público e conquistar novos consumidores. As principais delas são: criar anúncios e posts patrocinados (Instagram Ads), ter acesso às métricas do perfil e conteúdo (Instagram Analytics) e opções de configuração da Loja (Instagram Shopping); Como desativar ou excluir conta profissional do Instagram pelo celular? Abra o Instagram e vá até "Configurações". Em seguida, aperte em "Conta" e selecione "Excluir conta" na parte de baixo da tela. Por fim, escolha entre "Desativar" e "Excluir", informe o motivo e confirme ao digitar sua senha.

Com informações de Meta,

Veja também: Como desativar o Instagram ou excluir definitivamente?