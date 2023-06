Como mudar o cursor do mouse no Windows

É possível mudar o cursor do mouse no Windows facilmente. O sistema operacional permite customizar, por meio do Painel de controle, os diferentes ícones de ponteiros utilizados durante a navegação no computador. Caso a alteração não fique boa, o usuário pode reverter o processo e voltar à configuração original do cursor com poucos cliques e sem estresse. Neste tutorial produzido pelo TechTudo, aprenda a ir até o Painel de controle e mudar o cursor do mouse no Windows para customizar o seu computador.