Como pagar boleto do Enem 2023? Veja passo a passo para gerar documento

Gerar o boleto do Enem 2023 é um procedimento simples que pode ser feito pela Página do Participante, no site do Inep . A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho por todos os candidatos que não tiveram a aprovação da isenção. O pagamento pode ser feito por diferentes métodos bancários, pelo computador ou pelo celular. Vale lembrar que as inscrições para o exame terminam no próximo dia 16 de junho, e as provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro — dois domingos consecutivos. Confira, a seguir, como pagar o boleto do Enem 2023.

Saiba como gerar e pagar o boleto do Enem 2023 pela Página do Participante do site do Inep

Até quando pode pagar o Enem 2023?

O pagamento da taxa de inscrição do Enem teve início no dia 5 de junho e pode ser feito até o dia 21 de junho, respeitados os horários bancários. O Inep deixa claro que não haverá prorrogação do prazo, mesmo que o último dia para pagamento seja feriado municipal, estadual, distrital ou nacional.

Onde fica e como gerar o boleto do Enem 2023?

O boleto do Enem 2023 é gerado automaticamente assim que o candidato conclui a inscrição na Página do Página do Participante. Porém, é possível baixar o documento quantas vezes quiser. Veja, a seguir, como acessar o boleto do Enem.

Passo 1. Acesse o site do Enem (enem.inep.gov.br/participante) e clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

Inscrição Enem 2023 deve ser feita pelo site do Inep

Passo 2. Faça login com sua conta Gov.br, que consta de CPF e senha;

Faça login com sua conta Gov.br

Passo 3. Após o login, clique em “Pagamento/Isenção”, no menu da esquerda;

Veja como achar o boleto do Enem 2023 pela Página do Participante

Passo 4. Clique no botão “Baixe seu boleto”. O documento será exibido imediatamente na tela e uma cópia será baixada para o seu computador.

Veja como baixar boleto para confirmar candidatura no exame

Como pagar o boleto do Enem 2023?

O pagamento do boleto do Enem 2023 pode ser feito via Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. A taxa pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica, aplicativo bancário ou internet banking. Não são aceitos pagamentos feitos por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, fax, transferência, DOC, TED ou ordem de pagamento. Veja, a seguir, um exemplo de como pagar o boleto do Enem pelo app do Itaú. O procedimento em outros aplicativos de banco deve ser semelhante.

Passo 1. Copie o código de barras do boleto do Enem 2023 e acesse o app do banco. Então, toque em “Pagar”;

Veja como pagar boleto do Enem 2023 pelo aplicativo do celular

Passo 2. Cole ou digite o código de barras do boleto e toque em “Continuar”. Revise os dados do pagamento, toque em “Continuar” e digite a senha para confirmar.

Saiba como gerar e pagar boleto do Enem pelo celular

Pronto. Agora você já sabe onde fica o boleto do Enem e como pagar a taxa de inscrição do exame.

Fiz minha inscrição no Enem e não gerou o boleto. O que fazer?

Pessoas com baixa renda ou que estão no terceiro ano do Ensino Médio em uma escola pública recebem a isenção automaticamente. Ou seja, mesmo que o candidato não tenha solicitado a isenção, não será necessário realizar o pagamento e, portanto, o boleto não será emitido pela plataforma — e a inscrição já estará confirmada.

