Como pedir reembolso na Shopee

Pedir reembolso na Shopee é um procedimento que pode ser feito tanto no app para celulares Android e iPhone ( iOS ) quanto no PC. A solicitação do valor do produto de volta pode ser emitida em diversos casos, como quando a entrega não é efetuada, ao se arrepender de uma compra, quando há recebimento de pedidos errados e até de produtos com defeito.

No tutorial abaixo, o TechTudo ensina como solicitar reembolso na Shopee. Para realizar a ação, é necessário que o status da compra seja "A Receber", e os "Detalhes do pedido" conste como "Pedido entregue".

Como fazer reembolso na Shopee? Veja passo a passo para pedir seu dinheiro de volta pelo app para celular Android e iPhone (iOS) e pelo PC

Como funciona reembolso Shopee

Antes de continuar, é fundamental compreender que existem critérios específicos para a devolução de um pedido na Shopee e solicitar o reembolso. Abaixo estão listados os principais a serem considerados:

Se o produto não tiver sido entregue dentro do prazo estipulado; Se o pedido chegou com um número incorreto de itens ou se algum acessório essencial está ausente; Se a encomenda chegou com sinais de danos, como arranhões visíveis ou partes quebradas; Caso o produto recebido não corresponda às características especificadas no momento da compra, como tamanho ou cor errados; Se o produto apresenta algum defeito de fabricação ou não funciona adequadamente; Se um eletrônico apresentar problemas de funcionamento em até 30 dias após o recebimento.

Além disso, o reembolso não pode ser solicitado caso haja desistência da compra; se houver um item faltando ou danificado após o comprador ter apertado em "Pedido recebido"; se o produto não for enviado de volta para o comprador, e se o produto for das categorias "roupas íntimas", "roupas de cama e banho", "maquiagem", "produtos perecíveis" e "itens de mercearia".

Reembolso Shopee: saiba os critérios para fazer o pedido de dinheiro de volta no aplicativo de compras

É importante destacar que, caso o produto apresente falhas de funcionamento num prazo de 30 dias após o recebimento, é possível entrar em contato e fornecer os detalhes do problema. Assim, a equipe da Shopee irá avaliar a necessidade de devolução do item e, se aplicável, confirmará o reembolso.

No caso de ter adquirido várias unidades do mesmo item, é necessário receber ou rejeitar todas as unidades ao solicitar o reembolso. Por outro lado, se comprou diferentes produtos, é possível optar por devolver apenas o item específico que esteja danificado ao solicitar o reembolso.

Como pedir reembolso de uma compra na Shopee pelo celular

Passo 1. Para solicitar o reembolso de um pedido na Shopee, abra o app e toque sobre a aba "Eu" no menu inferior da tela. Em seguida, em "Minhas compras", aperte em "A receber" para visualizar seu pedido na tela seguinte;

Vá para a aba "Eu" e, em seguida, toque sobre "A Receber" para começar a pedir reembolso na Shopee

Passo 2. Na sequência, selecione o pedido para verificar os detalhes da compra. A opção "Pedido de Reembolso" estará visível logo no menu inferior da tela. Toque sobre ela para prosseguir;

Selecione o pedido e toque sobre "Pedido de Reembolso" na página seguinte do app Shopee

Passo 3. Agora, para finalizar a solicitação do pedido de reembolso, você deve selecionar um motivo, adicionar uma foto e acrescentar uma descrição para concluir a ação. Toque em "Selecionar Motivo" para definir a razão pelo qual você deseja pedir o reembolso da compra para continuar;

Selecione um motivo para poder pedir reembolso na Shopee

Passo 4. Em seguida, toque sobre "Adicionar Foto" para enviar uma imagem que comprove o motivo selecionado. Você pode escolher uma foto da galeria ou selecionar a opção "Câmera" para capturar uma imagem na hora. Para este tutorial, escolhemos fazer o upload da foto, dando acesso do app ao armazenamento do celular. Para prosseguir, selecione o ícone de "check" ao lado da foto e, depois, toque sobre o mesmo ícone no canto superior direito da tela para confirmar;

Adicione uma foto para ilustrar o problema no pedido da Shopee e pedir o reembolso

Passo 5. Agora, adicione uma descrição para justificar o pedido de reembolso. Para concluir a ação, toque em "Enviar". A Shopee irá analisar o pedido de reembolso e você poderá verificar o andamento do processo na aba "Detalhes do pedido".

Adicione uma descrição à solicitação de reembolso na Shopee e toque sobre "Enviar" para concluir

Como pedir reembolso na Shopee pelo computador

Para pedir reembolso na Shopee pelo PC, vá até o site do serviço ("https://shopee.com.br/") e faça login. Depois, pouse o mouse sobre a sua foto de perfil e toque em "Minhas Compras". Em seguida, encontre o pedido que deseja fazer a solicitação de estorno e toque em "Pedir reembolso".

Na etapa seguinte, determine o motivo pelo qual deseja seu dinheiro de volta e apresente mais detalhes, tendo em mente que quanto mais dados fornecer, mais chances da solicitação ser aceita. Então, toque sobre "Adicionar Foto" e faça o upload de uma imagem do produto. Ao terminar, toque sobre o botão “Enviar”.

Saiba como pedir reembolso Shopee e cancelamento do pedido no PC; opção só vai ficar disponível após receber o produto em sua casa

Após solicitar o reembolso, aguarde o contato do suporte do site, que enviará um e-mail informando tanto o comprador quanto o vendedor sobre o andamento do caso. Se o pedido de reembolso for aprovado, o pagamento será liberado para o comprador. Para acompanhar o status da sua solicitação, acesse a aba "Detalhes do pedido".

Quanto tempo demora o reembolso da Shopee?

Usuários tem um prazo de até 7 dias úteis, a contar do recebimento do produto, para solicitar o reembolso na Shopee. Se o produto já tiver sido enviado de volta para o vendedor, será necessário esperar 1 dia útil para o reembolso ser processado.

Vale lembrar que o prazo para receber o reembolso do valor pago varia conforme a forma de pagamento utilizada. No caso de compras feitas com cartão de crédito, o estorno pode levar até 2 faturas para ser concluído. Já se realizou o pagamento por boleto ou débito online, receberá um e-mail da EBANX dentro de até 48 horas após o término do processo. Lá, haverá um formulário para preencher, e, após enviá-lo, o reembolso será efetuado em até 5 dias úteis.

Prazos de reembolso Shopee Casos de reembolso Prazo Objeto postado para devolução 7 dias úteis para iniciar reembolso Produto recebido pelo vendedor antes do prazo de devolução 1 dia útil após recebimento Compras feitas em cartão de crédito Até 2 faturas do cartão Boleto bancário e débito online 5 dias úteis Pix Até 3 dias úteis

Como enviar produto de volta em caso de recebimento?

Acesse a página de "Detalhes de Devolução/Reembolso" no aplicativo Shopee e copie o seu Código de Devolução, que deverá ser informado na agência dos Correios. Vale lembrar que ele só será fornecido se tiver solicitado a opção "Logística Reserva Correios"; Depois, embale todos os itens corretamente e leve-os para despacho nos Correios. Ao chegar lá, informe ao atendente que deseja utilizar o serviço de "Reserva dos Correios" e apresente o código oferecido pelo app juntamente com o pacote; Ao fim, não se esqueça de solicitar o recibo de postagem, pois ele será necessário como comprovante de envio. Então, volte ao aplicativo da Shopee e digite o código de rastreio recebido.

Em alguns casos, é preciso devolver produto para receber reembolso da Shopee; devolução é feita pelos Correios

Com informações de Shopee

