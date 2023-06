Como programar envio de e-mails no Outlook

É possível programar o envio de e-mails no Outlook Web de forma fácil. O gerenciador de e-mails da Microsoft possui uma ferramenta nativa de agendamento que pode ser útil para ajudar o usuário a organizar suas mensagens. O sistema oferece a opção de usar horários e datas pré-definidos ou escolher o dia e hora manualmente, de acordo com cada necessidade. No período estipulado, o e-mail será disparado automaticamente para o destinatário. A seguir, confira como agendar envio de e-mail no Outlook.com.