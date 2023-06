Como rastrear pedido da Shopee

Rastrear compra na Shopee é um procedimento que pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Através do código de envio oferecido pela plataforma online, usuários podem acompanhar a chegada de suas compras. Acontece que essa informação nem sempre é localizada com facilidade pelos usuários, embora fique na seção "Dados de Envio", bem na página de pedidos do serviço rival do AliExpress e Wish.