Como recuperar a senha do Apple ID

Por isso, confira, a seguir, como redefinir a senha do Apple ID e recuperar conta iCloud. Na matéria, você encontra passo a passo via iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, navegador de internet e até dispositivos de outras pessoas.

2 de 35 Como recuperar a senha do ID Apple? Saiba como recuperar o seu ID Apple em caso de perda, roubo ou esquecimento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Como recuperar a senha do ID Apple? Saiba como recuperar o seu ID Apple em caso de perda, roubo ou esquecimento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 iCloud: o que acontece se eu finalizar a sessão? Descubra no Fórum do TechTudo

Como recuperar a senha do ID Apple pelo iPhone, iPad, iPod e Apple Watch

Passo 1. No iPhone (iOS), vá até "Ajustes" e toque no seu nome para acessar a sessão do iCloud;

3 de 35 Veja como mudar a senha do ID Apple quando esquece no iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como mudar a senha do ID Apple quando esquece no iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, pressione na opção "Senha e Segurança" e, em seguida, toque em "Alterar senha";

4 de 35 Acesse "Senha e Segurança" nos Ajustes para começar o processo de recuperação do iD Apple por dispositivo com sistema iOS — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Acesse "Senha e Segurança" nos Ajustes para começar o processo de recuperação do iD Apple por dispositivo com sistema iOS — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Para confirmar a autenticidade do processo, insira o código numérico do iPhone. Pronto! Você já vai poder redefinir a senha do seu Apple ID. Ao criar a nova senha, lembre-se de usar pelo menos 8 caracteres e incluir um número, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um caractere especial.

5 de 35 Como recuperar o ID Apple e iCloud antigo? Redefina a senha após confirmar o código numérico do seu dispositivo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como recuperar o ID Apple e iCloud antigo? Redefina a senha após confirmar o código numérico do seu dispositivo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como usar o Mac para mudar a senha do Apple ID

Passo 1. No menu Apple do Mac, vá até “Preferências do Sistema” > “ID Apple” > “Senha e Segurança”;

6 de 35 Saiba como recuperar ID Apple esquecido através do Mac, computador com o sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/Yuri Neri Saiba como recuperar ID Apple esquecido através do Mac, computador com o sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Agora, caso o Mac solicite a senha, toque em "Esqueceu o ID Apple ou a senha?” e siga as instruções exibidas para fazer a alteração. Caso não peça a senha, pressione “Alterar Senha”, digite a senha do Mac e termine o procedimento.

7 de 35 Não consigo acessar meu ID Apple, o que posso fazer? Altere a senha do iCloud através das configurações do Mac — Foto: TechTudo Não consigo acessar meu ID Apple, o que posso fazer? Altere a senha do iCloud através das configurações do Mac — Foto: TechTudo

Como redefinir a senha do ID Apple pelo navegador

Passo 1. Acesse o site de recuperação do Apple ID ("iforgot.apple.com") e toque no botão "Redefinir senha";

8 de 35 Saiba como redefinir ID Apple ao alterar senha; processo serve para recuperar ID Apple bloqueado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Saiba como redefinir ID Apple ao alterar senha; processo serve para recuperar ID Apple bloqueado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, digite seu ID Apple e toque em “Continuar”. Caso tenha esquecido o seu iCloud/ID Apple, você pode fazer a recuperação pela própria página;

9 de 35 Como desbloquear ID Apple e recuperar conta iCloud? Entre no site "iForgot" da Apple e faça o passo a passo de redefinição — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como desbloquear ID Apple e recuperar conta iCloud? Entre no site "iForgot" da Apple e faça o passo a passo de redefinição — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Será solicitado que você insira o número de telefone cadastrado no ID Apple. Então, digite-o no campo indicado e toque em "Continuar";

10 de 35 Como saber meu ID Apple? No site de recuperação do iCloud, você pode descobrir o seu e-mail da conta Apple; confirme seu número de celular para descobrir — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como saber meu ID Apple? No site de recuperação do iCloud, você pode descobrir o seu e-mail da conta Apple; confirme seu número de celular para descobrir — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Uma solicitação para redefinir a senha vai ser enviada para o seu dispositivo iOS (iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch). Se tiver o acesso, vá direto no dispositivo e continue o procedimento por lá. Se não, toque em "Não tenho mais acesso";

11 de 35 ID Apple bloqueado? Abra o seu iPhone ou dispositivo iOS para começar a redefinição de senha do seu iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa ID Apple bloqueado? Abra o seu iPhone ou dispositivo iOS para começar a redefinição de senha do seu iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 5. Agora, verifique as opções e selecione uma delas. Se não tiver como optar por nenhuma, pressione em “Não é possível usar nenhuma destas opções?”;

12 de 35 Veja como recuperar ID Apple pelo navegador através do site iForgot da Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como recuperar ID Apple pelo navegador através do site iForgot da Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 6. Agora, siga as instruções exibidas na tela para finalizar o procedimento. Vale lembrar que o processo pelo navegador pode ser mais demorado.

13 de 35 Como remover ID Apple bloqueado: se não tiver acesso a um dispositivo com iOS, procedimento via navegador pode ser um pouco mais demorado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como remover ID Apple bloqueado: se não tiver acesso a um dispositivo com iOS, procedimento via navegador pode ser um pouco mais demorado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como recuperar o Apple ID

Chave reserva do ID Apple

Passo 1. Vá até os "Ajustes", toque no seu nome e, em seguida, pressione em "Senha e segurança";

14 de 35 Apple ID Apple: veja cơmo redefinir senha e recuperar acesso a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Apple ID Apple: veja cơmo redefinir senha e recuperar acesso a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Em seguida, vá em "Recuperação de conta" e toque em "Chave de recuperação". Caso a sua chave esteja desabilitada, faça o procedimento para cadastrá-la;

15 de 35 Chave reserva iPhone: onde fica e como ativar para poder recuperar senha do iCloud e do ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Chave reserva iPhone: onde fica e como ativar para poder recuperar senha do iCloud e do ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Toque em "Chave reserva" e ative o uso. Após fazer isso, pressione em "Usar Chave e Chave reserva" e insira o código de bloqueio do dispositivo. Pronto! Agora você já vai poder redefinir a sua senha do ID Apple.

16 de 35 O que é chave reserva Apple iCloud? Recurso pode ser útil para redefinir senha e recuperar Apple ID — Foto: Reprodução/Letícia Rosa O que é chave reserva Apple iCloud? Recurso pode ser útil para redefinir senha e recuperar Apple ID — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Contato de recuperação

Você tem a opção de utilizar um contato configurado para recuperação de conta, que poderá auxiliá-lo(a) no processo de redefinição da senha do seu iPhone, iPad e iPod touch. Veja o passo a passo abaixo:

Passo 1. Vá até os "Ajustes", toque no seu nome e, em seguida, pressione em "Senha e segurança". Na sequência, aperte em "Recuperação da conta";

17 de 35 Recuperação de conta iCloud: saiba como adicionar contato de confiança para retomar ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Recuperação de conta iCloud: saiba como adicionar contato de confiança para retomar ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Na tela seguinte, procure pela aba "Assistência de recuperação". Depois, aperte em "Adicionar contato" e use o Face ID ou Touch ID para fazer a autenticação;

18 de 35 Como desbloquear iPhone iCloud por contato de recuperação de confiança? Adicione a pessoa através de convite no iMessage — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como desbloquear iPhone iCloud por contato de recuperação de confiança? Adicione a pessoa através de convite no iMessage — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Escolha alguém confiável da sua lista de contatos para ser capaz de recuperar sua conta ID Apple. Se for um membro do Compartilhamento Familiar, a adição será feita automaticamente. Caso não, ele precisará aceitar a solicitação, enviada pelo iMessage;

19 de 35 Veja como desbloquear ID Apple através de contato de recuperação de confiança; pode ser familiar ou amigo próximo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como desbloquear ID Apple através de contato de recuperação de confiança; pode ser familiar ou amigo próximo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Após o contato confirmar o seu pedido, você receberá uma mensagem informando de que o contato pode recuperar a sua conta. Então, quando abrir o painel novamente, ele estará lá;

20 de 35 "Como recuperar senha do iCloud", "Como mudar a senha do iCloud que esqueci"? Adicione contato de recuperação e peça para ele retomar a sua conta ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa "Como recuperar senha do iCloud", "Como mudar a senha do iCloud que esqueci"? Adicione contato de recuperação e peça para ele retomar a sua conta ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pelo iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch de outra pessoa

Você pode redefinir a senha do ID Apple em um iPhone, iPad ou iPod touch de outra pessoa, como um amigo ou membro da família, usando o aplicativo Suporte da Apple. Além disso, funcionários de uma Apple Store próxima também podem fazer essa redefinição para você. Veja abaixo o passo a passo para realizar o procedimento:

Passo 1. Abra o app "Suporte da Apple" e vá até a opção "Redefinir a senha". Agora, toque em "Outro ID Apple";

21 de 35 Como mudar a senha do ID Apple quando esquece? Use o aplicativo de Suport da Apple para alterar a palavra-chave através de outro dispositivo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como mudar a senha do ID Apple quando esquece? Use o aplicativo de Suport da Apple para alterar a palavra-chave através de outro dispositivo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Insira o e-mail do iCloud que deseja recuperar e aguarde até serem oferecidas as opções de desbloqueio;

22 de 35 Ao usar Suporte da Apple, usuários têm como remover ID Apple bloqueado; veja como fazer a recuperação do iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Ao usar Suporte da Apple, usuários têm como remover ID Apple bloqueado; veja como fazer a recuperação do iCloud — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Escolha aquela que for melhor para você e siga as instruções na tela até confirmar a mudança de senha do ID Apple. Pronto!

23 de 35 Como mudar a senha do iCloud? Use o e-mail ou responda perguntas de segurança para recuperar o ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como mudar a senha do iCloud? Use o e-mail ou responda perguntas de segurança para recuperar o ID Apple — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Respondendo às perguntas de segurança

A maneira mais simples de recuperar sua senha da Apple é respondendo a perguntas que verificam sua identidade. É uma alternativa que funciona mesmo se você tiver perdido acesso ao e-mail cadastrado.



Passo 1. Acesse "iCloud.com" a partir de qualquer navegador no PC ou celular e toque em “Iniciar sessão". Em seguida, pressione em "Esqueceu Apple ID ou senha?”;

24 de 35 Entre no site icloud.com e toque em "Esqueceu o ID Apple ou a senha?" para fazer a recuperação da conta — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Entre no site icloud.com e toque em "Esqueceu o ID Apple ou a senha?" para fazer a recuperação da conta — Foto: Reprodução/Letícia Rosa



Passo 2. Marque a opção “senha” e avance;



25 de 35 Recupere informações da senha para reaver a sua conta do iCloud e ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves Recupere informações da senha para reaver a sua conta do iCloud e ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Escolha responder às perguntas de segurança;



26 de 35 Escolha responder às perguntas de segurança para recuperar senha do ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves Escolha responder às perguntas de segurança para recuperar senha do ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. Insira sua data de nascimento e comece a responder questões do tipo “Qual foi o destino da sua primeira viagem de avião?” ou “Qual é o nome do seu time esportivo favorito?”;



27 de 35 Como mudar senha do iCloud e recuperar ID Apple? Responda perguntas pessoais — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como mudar senha do iCloud e recuperar ID Apple? Responda perguntas pessoais — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 5. Ao responder às perguntas, é possível redefinir a senha do Apple ID.



28 de 35 Redefinir senha do Apple ID: use caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas para fortalecer a palavra-passe — Foto: Reprodução/Paulo Alves Redefinir senha do Apple ID: use caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas para fortalecer a palavra-passe — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Recebendo e-mail

Se você tiver acesso ao e-mail cadastrado no Apple ID ou não lembrar das respostas das perguntas, outra opção é receber um link de redefinição de senha na caixa de entrada.

Passo 1. Acesse "icloud.com" no navegador e selecione “Esqueceu Apple ID ou senha”;

29 de 35 Veja como mudar senha do iCloud quando esquece — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como mudar senha do iCloud quando esquece — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Marque “senha” e avance para a próxima tela;



30 de 35 Recupere informações da senha do iCloud e do ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves Recupere informações da senha do iCloud e do ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Escolha “Receber um e-mail”;



31 de 35 Como fazer para recuperar o iCloud? É possível desbloquear o iCloud do iPhone? Use link enviado por e-mail — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer para recuperar o iCloud? É possível desbloquear o iCloud do iPhone? Use link enviado por e-mail — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. Toque no link recebido na caixa de entrada e crie uma nova senha.



32 de 35 Redefina sua senha do Apple ID para recuperar a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves Redefina sua senha do Apple ID para recuperar a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Autenticação em dois fatores

Se você ativou a autenticação em dois fatores é possível redefinir a senha usando um iPhone, iPad, iPod Touch e Apple Watch.



Passo 1. No app Ajustes, toque no seu nome no topo. Em seguida, vá em ''Senha e Segurança'' para alterar a senha. Siga as etapas mostradas na tela. Ao final, você deverá receber um código temporário e usá-lo para definir uma nova senha no próprio dispositivo.



33 de 35 Como desbloquear iPhone com iCloud Bloqueado? Altere a senha da conta pelo dispositivo iOS e use a autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como desbloquear iPhone com iCloud Bloqueado? Altere a senha da conta pelo dispositivo iOS e use a autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Verificação em duas etapas



Se você usa o método de segurança da Apple que inclui uma chave de recuperação, fica mais fácil redefinir a senha.



Passo 1. Acesse "iforgot.apple.com" e insira a chave de recuperação da conta, a mesma que mostrada acima. Se você configurou a verificação em duas etapas, também dever ter o código guardado em um local seguro. Depois, basta autorizar o acesso em um de seus aparelhos autorizados previamente (iPhone, iPod, iPad, Mac, Apple Watch ou Apple TV);



34 de 35 Use a chave que você guardou para recuperar acesso à conta iCloud ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves Use a chave que você guardou para recuperar acesso à conta iCloud ID Apple — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Redefina sua senha.

35 de 35 Redefina sua senha do Apple ID e recupere a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves Redefina sua senha do Apple ID e recupere a conta do iCloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Dúvidas frequentes sobre o iCloud e ID Apple

Com informações de Apple

Veja também: Como usar o AirDrop da Apple