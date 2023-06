Como resetar celular Xiaomi

Resetar celular Xiaomi é um processo simples. Isso porque os celulares da marca contam com um recurso nativo para restaurar os padrões de fábrica, que pode ser acessado apenas tocando na tela do aparelho e sem precisar conectá-lo ao computador. A função é bastante útil para resolver problemas de instabilidade no sistema e também para apagar todos os dados pessoais antes de vender ou doar o smartphone da fabricante chinesa, por exemplo.

Para quem não sabe como utilizar o recurso, o TechTudo preparou um passo a passo ensinando a fazer backup e formatar o celular Xiaomi. Vale destacar que o passo a passo contido na matéria funciona para todos os modelos da marca, como Mi, Black Shark, Pro, Ultra, Redmi, POCO e outros.

2 de 17 "Onde formatar o celular Xiaomi?", "Onde restaurar o Xiaomi?": aprenda a formatar o celular Xiaomi e restaurar suas configurações de fábrica — Foto: Isabela Cabral/TechTudo "Onde formatar o celular Xiaomi?", "Onde restaurar o Xiaomi?": aprenda a formatar o celular Xiaomi e restaurar suas configurações de fábrica — Foto: Isabela Cabral/TechTudo

Por que formatar celular Xiaomi?

Formatar celular Xiaomi pode ser útil por várias razões. Uma delas é melhorar o desempenho, já que ao resetar o dispositivo, arquivos, apps e dados acumulados são deletados, além de o sistema operacional ser reinstalado e corrigir erros. Outro motivo é remover vírus e malwares, uma vez que a formatação completa elimina a presença de ameaças indesejadas. Por fim, o procedimento também pode servir caso queira vender ou doar o Xiaomi, pois apaga todos os dados e protege a sua privacidade.

3 de 17 Como resetar um celular Xiaomi? Certifique-se de que o aparelho esteja carregado antes de formatar — Foto: Divulgação/Xiaomi Como resetar um celular Xiaomi? Certifique-se de que o aparelho esteja carregado antes de formatar — Foto: Divulgação/Xiaomi

Independentemente do caso, o ideal é fazer um backup antes de voltar o smartphone para as configurações de fábrica. Assim, mesmo fazendo a limpa, você consegue guardar documentos, fotos, vídeos, contatos e informações importantes, podendo até mesmo transferi-las para outro aparelho. Por isso, antes de aprender a resetar o dispositivo, veja abaixo como fazer backup de diferentes formas.

Como fazer backup de celular Xiami

Pelo Conta do Google

Passo 1. Acesse as “Configurações” do celular Xiaomi;

4 de 17 Onde formatar o celular Xiaomi: Entre nas configurações do Mi A2 Lite ou outro modelo da marca — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Onde formatar o celular Xiaomi: Entre nas configurações do Mi A2 Lite ou outro modelo da marca — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Passo 2. Acesse a opção “Sistema” e, na tela seguinte, toque em “Backup”;

5 de 17 Como resetar Xiamoi: vá até a área de backup do sistema para fazer o procedimento — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Como resetar Xiamoi: vá até a área de backup do sistema para fazer o procedimento — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Passo 3. Leia as instruções e toque na opção "Fazer backup no Google Drive";

6 de 17 O Google Drive é o serviço configurado por padrão para fazer backup e não tem como alterar — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso O Google Drive é o serviço configurado por padrão para fazer backup e não tem como alterar — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Passo 4. Agora, toque em “Adicionar conta de backup” e, logo depois, no botão “Ok”.

7 de 17 Finalize escolhendo o seu Gmail e tocando em "Ok" — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Finalize escolhendo o seu Gmail e tocando em "Ok" — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Pela Conta MI

Para fazer backup de celular Xiamoi pela conta MI, acesse as "Configurações". Depois, role a página para baixo, vá em "Conta Mi" e toque em "Xiaomi Cloud". Em seguida, pressione o botão "Sincronizar" para que o sistema inicie o backup de fotos e vídeos da galeria, além de mensagens SMS, contatos, aplicativos baixados e mais.

8 de 17 Como fazer backup no Xiaomi? Acesse o menu Conta Mi nas configurações do celular e selecione Xiaomi Cloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer backup no Xiaomi? Acesse o menu Conta Mi nas configurações do celular e selecione Xiaomi Cloud — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Pelo PC

Por padrão, a transferência de arquivos por meio de cabo USB entre um celular e um computador é desabilitada na interface MIUI da Xiaomi, assim como em outras versões do Android. Isso resulta em parte dos arquivos, como fotos e outras mídias, ficarem ocultos, exigindo que o usuário recorra ao envio de imagens pela Internet ou Bluetooth.

No entanto, é possível eliminar essa inconveniência ao ativar a opção de depuração USB, que está oculta nas configurações de desenvolvedor. Essa função permite uma comunicação completa entre o smartphone e o PC, incluindo a possibilidade de fazer backup. Veja abaixo como ativá-la.

Passo 1. Abra o menu Configurar no celular da Xiaomi ─ aqui usamos um Redmi 2 Pro. Depois, entre em "Sobre o telefone";

9 de 17 Como resetar Xiaomi Redmi 8 e 9? Primeiro, lembre de fazer backup pelo próprio celular ou pelo PC; veja caminho na interface MIUI para informações do celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire Como resetar Xiaomi Redmi 8 e 9? Primeiro, lembre de fazer backup pelo próprio celular ou pelo PC; veja caminho na interface MIUI para informações do celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Desça até "Versão do MIUI" e toque neste campo sete vezes consecutivas, até aparecer a mensagem de que você é um desenvolvedor. Feito isso, volte ao menu anterior e entre em "Configurações adicionais";

10 de 17 Ativação do menu de desenvolvedor no celular da Xiaomi; procedimento de backup é ideal para não perder arquivos ao resetar o celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ativação do menu de desenvolvedor no celular da Xiaomi; procedimento de backup é ideal para não perder arquivos ao resetar o celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Veja que surgiu um menu chamado "Opções do desenvolvedor". Entre nele e ative a chave principal, no topo da tela. Depois vá até "Depuração" e ative o item "Depuração USB";

11 de 17 Ativação da ferramenta de depuração USB na interface MIUI; veja como fazer backup e formatar Xiaomi Note 8 ou outros modelos da marca — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ativação da ferramenta de depuração USB na interface MIUI; veja como fazer backup e formatar Xiaomi Note 8 ou outros modelos da marca — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Uma caixa de diálogo aparecerá para confirmar a operação. Toque em "OK" e veja que depuração USB foi ativada;

12 de 17 Depuração USB ativada em celular da Xiaomi; saiba como restaurar Xiaomi de fábrica sem perder dados e arquivos — Foto: Reprodução/Raquel Freire Depuração USB ativada em celular da Xiaomi; saiba como restaurar Xiaomi de fábrica sem perder dados e arquivos — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Conecte o smartphone ao computador com cabo USB e toque na notificação de conexão, no topo da tela. Ative a chave "Dispositivo de mídia (MTP)" para transferir fotos e outros arquivos do armazenamento do celular (ou vice-versa). Se quiser transferir fotos usando o app da câmera, ative a chave "Câmera (PTP)". Pronto! Agora você pode fazer o backup dos arquivos direto no PC.

13 de 17 Smartphone Xiaomi habilitado para transferir arquivos para computador via USB; como resetar Xiaomi 9 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Smartphone Xiaomi habilitado para transferir arquivos para computador via USB; como resetar Xiaomi 9 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como resetar um celular Xiaomi pelas configurações

Passo 1. Acesse as configurações do seu celular, deslize até a seção "Sistema e Dispositivo" e toque em "Configurações adicionais";

14 de 17 Como restaurar Xiaomi de fábrica? Veja ação para acessar as configurações do celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha Como restaurar Xiaomi de fábrica? Veja ação para acessar as configurações do celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha

Passo 2. Role a página até o fim e toque em "Fazer backup e redefinir". Em seguida, toque na opção "Configuração original";

15 de 17 Como resetar o Xiaomi: entre na opção "Configuração original" do celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha Como resetar o Xiaomi: entre na opção "Configuração original" do celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha

Passo 3. Agora toque no ícone de "Redefinir telefone" e, depois, digite a senha de sua conta Mi. Não se esqueça de tocar no botão "OK" para liberar a restauração;

16 de 17 Insira a senha da conta Mi para ter como formatar o celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha Insira a senha da conta Mi para ter como formatar o celular Xiaomi — Foto: Reprodução/Thiago Rocha

Passo 4. Uma mensagem informando todos os riscos de restaurar o celular para as configurações de fábrica irá aparecer. Se você estiver de acordo, basta tocar em "Avançar" para que o processo seja iniciado. Vale destacar que o seu smartphone reiniciará algumas vezes e, para não ocorrerem falhas, ele deve estar carregado.

17 de 17 Como formatar o Xiaomi: inicie a restauração do celular Xiaomi tocando em "Avançar" — Foto: Reprodução/Thiago Rocha Como formatar o Xiaomi: inicie a restauração do celular Xiaomi tocando em "Avançar" — Foto: Reprodução/Thiago Rocha

Pronto! Com essas dicas, você já sabe como redefinir qualquer celular da Xiaomi para que ele fique novo e sem nenhuma informação pessoal.

Como formatar o celular Xiaomi pelos botões laterais

Para formatar o Xiaomi pelos botões laterais, primeiro, certifique-se de desligá-lo. Em seguida, pressione o botão de volume + e o de energia por alguns segundos. Após fazer isso, um menu de recuperação será exibido na tela. Então, aperte o botão de volume - para descer até "Wipe Data" e use o botão de energia para selecioná-lo.

Agora, vá até a opção "Yes, Delete All User Data" e confirme. Aguarde até o processo terminar para selecionar "Reset System Now" com o botão de energia. Após esse procedimento, o sistema irá iniciar a formatação. Então, lembre-se de não reiniciar o celular por alguns minutos para evitar qualquer problema.

