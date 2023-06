Como resgatar e baixar Neverwinter Nights de graça no PC via Prime Gaming

O Prime Gaming está oferecendo o jogo Neverwinter Nights: Enhanced Edition de graça para PC pela loja digital GOG ( GOG Galaxy ) entre seus games gratuitos do mês de junho para assinantes do Amazon Prime. O clássico game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons foi lançado em 2002 para PC por BioWare e Obsidian Entertainment e teve seus visuais remasterizados pela Beamdog nesta nova versão. Para resgatar o título é preciso ter uma conta na loja digital GOG e realizar o processo de resgate antes do dia 19 de julho de 2023. Veja o passo a passo para conseguir o jogo e fazer o download no computador.

1 de 11 Neverwinter Nights: Enhanced Edition está disponível gratuitamente no GOG para assinantes do Amazon Prime Gaming — Foto: Reprodução/Beamdog Neverwinter Nights: Enhanced Edition está disponível gratuitamente no GOG para assinantes do Amazon Prime Gaming — Foto: Reprodução/Beamdog

Neverwinter Nights: Enhanced Edition conta uma aventura nos moldes clássicos de Dungeons & Dragons, trazendo magia, intriga, monstros e traição no reino de Forgotten Realms. Jogadores podem criar seu próprio personagem entre diversas classes com base no RPG de mesa e atravessar sua jornada com diálogos e habilidades que remetem a uma campanha real de role-playing. Uma terrível praga está assolando a cidade de Neverwinter e caberá aos jogadores investigá-la com seu herói original e desvendar grandes mistérios que levarão a confrontos épicos.

Esta versão remasterizada do clássico inclui suporte para alta resolução de 1080p até 4K com elementos da interface ajustáveis, efeitos de pós-processamento para deixar os visuais mais limpos e vibrantes, além de outras melhorias visuais. Apesar das novidades, o game oferece suporte também a arquivos de save, módulos e mods do Neverwinter Nights original, atualizando-os para funcionar nesta versão. O sistema de multiplayer também foi refeito para facilitar a gameplay com amigos, assim como a criação de mundos permanentes.

2 de 11 Neverwinter Nights: Enhanced Edition traz um clássico RPG baseado em Dungeons & Dragons com visuais melhorados — Foto: Divulgação/Beamdog Neverwinter Nights: Enhanced Edition traz um clássico RPG baseado em Dungeons & Dragons com visuais melhorados — Foto: Divulgação/Beamdog

Como resgatar Neverwinter Nights de graça no PC pelo Prime Gaming

Passo 1. Acesse a página do Amazon Prime Gaming por este link (https://gaming.amazon.com/) e logo na página inicial onde será exibida a oferta de Neverwinter Nights: Enhanced Edition grátis. Clique em "Obter jogo";

3 de 11 Na página inicial do Amazon Prime Gaming clique em "Obter jogo" na oferta de Neverwinter Nights: Enhanced Edition gratuito — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página inicial do Amazon Prime Gaming clique em "Obter jogo" na oferta de Neverwinter Nights: Enhanced Edition gratuito — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Alternativamente, o usuário pode também rolar a página para baixo até a seção de jogos grátis e clicar em "Resgatar" em Neverwinter Nights: Enhanced Edition;

4 de 11 Neverwinter Nights: Enhanced Edition também está disponível na seção de jogos grátis no fim da página, onde basta clicar em "Resgatar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Neverwinter Nights: Enhanced Edition também está disponível na seção de jogos grátis no fim da página, onde basta clicar em "Resgatar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Na página de Neverwinter Nights: Enhanced Edition no Amazon Prime Gaming selecione "Obter jogo" novamente;

5 de 11 Na página de Neverwinter Nights: Enhanced Edition no Amazon Prime Gaming clique novamente em "Obter jogo" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Neverwinter Nights: Enhanced Edition no Amazon Prime Gaming clique novamente em "Obter jogo" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. O Prime Gaming irá fornecer então um código de resgate. Clique na opção "Copiar código" e siga para o passo seguinte;

6 de 11 Copie o código de resgate de Neverwinter Nights: Enhanced Edition oferecido pelo Amazon Prime Gaming para o próximo passo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Copie o código de resgate de Neverwinter Nights: Enhanced Edition oferecido pelo Amazon Prime Gaming para o próximo passo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Acesse a página de resgate da loja digital GOG através deste link (https://www.gog.com/redeem). Insira seu código de resgate no campo de texto, clique em "Continue" e confirme que deseja resgatar o jogo para sua conta.

7 de 11 Na página de resgate do GOG insira o código de resgate de Neverwinter Nights: Enhanced Edition e confirme a adição a sua conta — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de resgate do GOG insira o código de resgate de Neverwinter Nights: Enhanced Edition e confirme a adição a sua conta — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como baixar Neverwinter Nights pelo GOG Galaxy

Passo 1. Caso ainda não tenha o cliente do GOG Galaxy instalado em seu computador, acesse a página inicial do GOG por este link (https://www.gog.com/). Role para baixo até o final da página e clique em "Download GOG Galaxy for Windows". Este botão está também na página de resgate de códigos;

8 de 11 Para baixar o Neverwinter Nights: Enhanced Edition o usuário precisa primeiro do GOG Galaxy oferecido no final da página do GOG ou na página de resgate — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para baixar o Neverwinter Nights: Enhanced Edition o usuário precisa primeiro do GOG Galaxy oferecido no final da página do GOG ou na página de resgate — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Clique no arquivo abaixo e siga as instruções para instalar o GOG Galaxy em seu computador;

9 de 11 Clique no instalador do GOG Galaxy e siga as instruções para instalá-lo e poder baixar Neverwinter Nights: Enhanced Edition — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Clique no instalador do GOG Galaxy e siga as instruções para instalá-lo e poder baixar Neverwinter Nights: Enhanced Edition — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Uma vez instalado, abra o GOG Galaxy e clique em "Jogos adquiridos". Utilize a busca no topo da página para procurar por Neverwinter Nights: Enhanced Edition;

10 de 11 No GOG Galaxy clique em seus "Jogos adquiridos" e procure por Neverwinter Nights: Enhanced Edition na busca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No GOG Galaxy clique em seus "Jogos adquiridos" e procure por Neverwinter Nights: Enhanced Edition na busca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Após localizar o jogo, clique com o botão direito sobre ele e selecione Instalar para baixar e poder curtir o game em seu computador.