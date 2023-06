Saber se o SSD está funcionando é essencial para garantir um bom uso do PC ou notebook. A forma de armazenamento é capaz de oferecer muito mais velocidade de leitura e gravação do que o convencional H mecânicos. Com isso, SSDs permitem que os usuários tenham mais agilidade para iniciar o sistema, na abertura de programas e arquivos, além de otimizar muito a experiência com jogos . No entanto, se o componente estiver defeituoso, é possível que o sistema apresente lentidão ou erros ao carregar e salvar arquivos.

Caso seu computador esteja apresentando algum desses sintomas, pode ser um sinal de que seu SSD está com problemas. Por isso, é fundamental verificar a saúde do componente para evitar a perda dos dados armazenados. Abaixo, confira quatro formas de saber se o SSD está funcionando e veja se já é hora de comprar um novo SSD.

1 de 9 Como saber se o SSD está funcionando? Veja 4 formas de descobrir — Foto: Rafael Leite/TechTudo Como saber se o SSD está funcionando? Veja 4 formas de descobrir — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Usando prompts do Windows

O sistema operacional da Microsoft oferece, de forma nativa, uma ferramenta capaz de verificar o status do SSD. Desse modo, caso haja algum problema, o Windows mostra uma mensagem que pode ajudar os usuários a buscarem formas de fazer backup e trocar a unidade. A seguir, veja o passo a passo para realizar o procedimento em um PC com Windows 10 ou Windows 11.

Passo 1. Para acessar o recurso, basta utilizar a ferramenta de pesquisa do Windows e procurar por CMD;

2 de 9 Use a ferramenta de pesquisa para localizar o Prompt de Comando que será usado para verificar o SSD — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Use a ferramenta de pesquisa para localizar o Prompt de Comando que será usado para verificar o SSD — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 2. Já com o prompt aberto, digite o seguinte comando, sem aspas: “WMIC”;

3 de 9 Insira o comando WMIC para seguir com o procedimento — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Insira o comando WMIC para seguir com o procedimento — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 3. Na linha seguinte, o comando a ser inserido é “diskdrive get status” (também sem aspas). Deste modo, o sistema vai apresentar uma mensagem do status do armazenamento. Se a mensagem exibida for “OK”, então tudo está certo com o SSD, mas, caso haja algum problema, o sistema tende a apresentar a informação “Pred Fail”.

4 de 9 Tela do prompt que exibe status do SSD no Windows 11 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela do prompt que exibe status do SSD no Windows 11 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

2. Usando softwares como CrystalDiskInfo, da CrystalDiskMark

Também existem softwares exclusivamente dedicados a verificar a integridade de dispositivos de armazenamento, como é o caso do CrystalDiskInfo, que pode ser baixado gratuitamente e apresenta muitas informações a respeito do SSD. Veja como utilizar a ferramenta a seguir.

Passo 1. Entre na página de downloads do TechTudo ou no site oficial do CrystalDiskMark (crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/) e baixe o programa;

5 de 9 Abra o site do TechTudo e clique em baixar para fazer download do CrystalDiskInfo — Foto: Reprodução/TechTudo Abra o site do TechTudo e clique em baixar para fazer download do CrystalDiskInfo — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Depois de baixar e instalar o software, abra o programa. Assim que iniciar o CrystalDiskInfo, note que o status (saúde) do SSD será exibida no canto superior esquerdo da tela. Se a mensagem “Saudável” aparecer, significa que o SSD deve estar funcionando corretamente. Além disso, é possível conferir dados como temperatura, versão do firmware, número de série, interface, nome da unidade e muito mais.

6 de 9 Tela inicial do CrystalDiskInfo exibe diversas informações sobre a saúde do SSD — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela inicial do CrystalDiskInfo exibe diversas informações sobre a saúde do SSD — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

3. Usando softwares da fabricante do SSD

Alguns dos principais fabricantes de SSDs, também oferecem softwares que podem verificar a integridade das unidades, o que também pode ajudar os usuários a entender qual o estado de seu SSD. A Seagate, por exemplo, oferece a ferramenta SeaTools for Windows, que é uma aplicação similar ao CrystalDiskInfo e também apresenta um diagnóstico completo do SSD. Já a Samsung conta com o Samsung Magician Software, e a Western Digital oferece o Western Digital Dashboard, que também entregam basicamente os mesmos recursos das soluções apresentadas anteriormente.

Se você desconfia que o seu SSD não esteja funcionando corretamente, procure pelo software dedicado ao monitoramento dos componentes de sua fabricante e faça o download do programa para verificar a saúde do seu armazenamento.

7 de 9 SeaTools for Windows é o software da Seagate para verificação da saúde do SSD — Foto: Reprodução/TechTudo SeaTools for Windows é o software da Seagate para verificação da saúde do SSD — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Usando o software AIDA64 Extreme

Uma das aplicações mais populares do segmento de diagnóstico é o AIDA64 Extreme, que além de informações sobre as unidades de armazenamento, também apresenta dados do sistema em geral. A aplicação é paga, mas conta com um período de avaliação gratuita de 30 dias que já deve ser o suficiente para você verificar a integridade de seu SSD. Veja como usar o programa a seguir.

Passo 1. Entre no site oficial da AIDA64 (www.aida64.com/downloads/ODUxYjNjNzU) e faça o download do programa.

8 de 9 Entre no site oficial do AIDA64 Extreme para fazer o download do programa — Foto: Reprodução/TechTudo Entre no site oficial do AIDA64 Extreme para fazer o download do programa — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Após realizar o download e a instalação, abra o programa e, na tela inicial, procure por "Armazenamento", selecione seu SSD, e acesse a opção "SMART" para verificar a saúde do componente;

9 de 9 Na tela inicial do AIDA64, acesse armazenamento e procure por SMART para ver o status de seu SSD. — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Na tela inicial do AIDA64, acesse armazenamento e procure por SMART para ver o status de seu SSD. — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

A aplicação vai apresentar dados de temperatura, vida útil, quantidade restante de gravações e tempo total em atividade. Desse modo, você pode verificar se já é hora de considerar a aquisição de uma nova unidade ou se ainda existe a possibilidade de utilizar o mesmo SSD.

Com informações de Tom´s Hardware, PCWorld e AddictiveTips

