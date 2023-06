É possível salvar arquivo em PDF no Canva de forma fácil. O editor online possibilita fazer o download do arquivo em poucos passos e ainda oferece dois tipos de PDF. O usuário pode escolher entre o PDF padrão, ideal para enviar por e-mail ou visualizar no computador, ou o PDF para impressão, que permite achatar os elementos presentes na arte, garantindo uma impressão correta de cada item exibido no layout. Vale lembrar que, caso haja figuras premium do Canva, é necessário fazer o pagamento antes do download. Confira, a seguir, como salvar em PDF no Canva.