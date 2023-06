Como se afiliar à Kiwify

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 3. A plataforma abrirá uma janela com as principais informações sobre o produto selecionado. É possível conferir seu valor, a comissão, o tipo da venda, a categoria e os dados fornecidos pelo produtor Ao conferir tudo, clique em "Solicitar afiliação";

Passo 4. Quando o produto é de afiliação aberta, a solicitação é aceita no momento do pedido. Entretanto, existem casos em que afiliação é via aprovação do produtor, sendo necessário aguardar uma resposta;