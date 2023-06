Como tirar print no Chromebook

É possível tirar print no Chromebook a partir de passos simples. Contudo, como o dispositivo utiliza o sistema operacional ChromeOS — e não Windows ou macOS , como outros computadores tradicionais —, é normal que alguns usuários fiquem com dúvidas sobre o procedimento. Os notebooks baratos do Google permitem capturar telas de duas maneiras: pela barra de tarefas ou pelo atalho no teclado (tanto pelo teclado nativo do dispositivo, quanto por teclados externos). A seguir, confira diferentes formas para tirar print no Chromebook.

1. Captura de tela pelo menu

A opção de captura de tela pelo menu pode variar de acordo com a versão do ChromeOS e o modelo de Chromebook em questão. Geralmente, a opção de captura de tela na barra de tarefas está disponível em modelos mais recentes, como o Google Pixelbook, o Samsung Chromebook Plus e o Acer Chromebook Spin 13.

Passo 1. Para capturar a tela pelo menu no Chromebook, clique na barra de tarefas, selecione a opção "Captura de tela" e, depois, defina a área do print com o mouse;

Passo 2. Feito isso, a imagem capturada irá aparecer na sua pasta de "Downloads".

2. Captura de tela pelo teclado

A captura de tela pelo teclado está disponível em todos os modelos de Chromebook que rodam o sistema operacional Chrome OS. No entanto, a combinação de teclas pode variar de acordo com o modelo e o fabricante do dispositivo. Alguns modelos populares de Chromebook que possuem atalhos para captura de tela incluem o Asus Chromebook Flip C434, o HP Chromebook X360, o Acer Chromebook Spin 311 e o Google Pixelbook Go.

Passo 1. Pressione as teclas CTRL + Shift + "Mostrar janelas" ao mesmo tempo. Caso o seu notebook possua a tecla com o ícone de câmera, basta pressioná-la;

Passo 2. Mais uma vez, depois de selecionar a área em que deseja fazer a captura de tela, a sua imagem irá aparecer na sua pasta de "Downloads";

3. Captura de tela com teclado externo

Passo 1. Se você estiver utilizando um teclado externo e ele não tiver a tecla "Mostrar janelas", pressione Ctrl + Shift + F5.

Passo 2. Da mesma forma, a imagem será salva automaticamente na pasta de '’Downloads'’.

Com informações de Chromebook Help

