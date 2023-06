Como tirar segunda via da conta da Celpe (Neoenergia) no site ou app

Tirar e emitir a segunda via da conta de energia da Neoenergia Pernambuco, antiga Celpe (Companhia Energética de Pernambuco), pode ser feito de três formas diferentes: pelo site oficial, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Para ter acesso ao documento, é preciso ter em mãos o número do seu CPF ou CNPJ e a senha de login. A entidade disponibiliza na plataforma somente contas a vencer ou aquelas que estão com débitos, e não mostra os boletos que já foram pagos. Confira, a seguir, como consultar a 2ª via de uma conta de luz pelo site da Neoenergia, anteriormente chamada de Celpe, com o seu CPF.