Como usar a Aria, inteligência artificial do Opera One com ChatGPT

Aria é a inteligência artific ial (IA) disponível no novo navegador Opera One . Desenvolvida em parceria com a OpenAI , empresa por trás do ChatGPT , a assistente virtual tem acesso à Internet, de forma que sua base de dados que não se limita ao ano de 2021. Isso significa que ela pode ser utilizada para buscas sobre assuntos recentes e executar diferentes tarefas. Para usar a IA gratuitamente, basta baixar o navegador Opera One e logar com sua conta Opera. No tutorial a seguir, veja, passo a passo, como usar a Aria.

1 de 8 Opera One vem com Aria, inteligência artificial integrada — Foto: Divulgação/Opera Opera One vem com Aria, inteligência artificial integrada — Foto: Divulgação/Opera

Como usar a Aria, inteligência artificial do Opera

Passo 1. Na tela inicial do Opera One, clique sobre o ícone da Aria, presente no menu lateral. Logo em seguida, selecione "Get started";

2 de 8 Opção "Get started" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opção "Get started" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Na tela seguinte, selecione "Continue" para fazer login no Opera One. Caso já esteja logado, clique em "Start" na mensagem que surgirá;

3 de 8 Opções "Continue" e "Start" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opções "Continue" e "Start" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. A inteligência artificial do Opera One funciona como outros chatbots. Para utilizá-la, basta digitar um comando na caixa de textos e clicar na seta ao lado para enviar a mensagem;

4 de 8 Caixa de prompts da Aria em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Caixa de prompts da Aria em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Após alguns segundos, a Aria gera uma resposta baseada na solicitação do usuário. Clique no botão "+", presente no canto superior do chat, para abrir um novo tópico;

5 de 8 Botão "+" em destaque no Opera One é usado para abrir novo tópico da conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botão "+" em destaque no Opera One é usado para abrir novo tópico da conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Também é possível pedir ajuda em uma tarefa. O usuário pode, por exemplo, pedir para a IA filtrar ou manusear um grande volume de dados ou informações;

6 de 8 Pedindo à Aria para ordenar lista de palavras a partir do número de caracteres de cada uma — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Pedindo à Aria para ordenar lista de palavras a partir do número de caracteres de cada uma — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Caso não goste do resultado de uma resposta, é possível pedir à Aria para refazer o texto por meio do botão "Retry". Já a opção "copy" serve para copiar o texto da resposta. Clique sobre as três barras presentes na parte superior esquerda do chat para ter acesso a outras funções;

7 de 8 Opções "Retry" e "Copy" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opções "Retry" e "Copy" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Na janela "My chats", é possível navegar pelas conversas. Ao passar o mouse sobre os chats, os usuários podem excluir ou renomear as conversas — a opção "Delete all" permite excluir todos de uma vez. Por fim, com o botão "New Chat", é possível criar uma nova conversa.

8 de 8 Opção "My chats" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opção "My chats" em destaque no Opera One — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto! Agora você sabe como usar a Aria.

