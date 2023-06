Como usar o aplicativo Vidmix para ‘virar anime’

Vidmix é um aplicativo de edição de fotos disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O app conta com diversas opções para transformar as fotos em vídeos estilizados. Os temas são bem diversificados – há efeitos com apelo à natureza e outros focados em inteligência artificial, por exemplo. Além disso, há filtros que convertem fotos em animes, dando aos usuários os traços dos desenhos japoneses. Todos os conteúdos podem ser baixados para a galeria do celular e publicados nas redes sociais. No tutorial a seguir, veja como "virar anime" utilizando o app gratuito Vidmix.