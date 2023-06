Como usar o Sofascore Brasil para acompanhar resultados de esportes

O Sofascore Brasil é um site que reúne resultados e estatísticas de diferentes esportes. Embora tenha foco no futebol, também é possível utilizar a plataforma para acompanhar jogos de basquete — inclusive da NBA — e de outras modalidades, como vôlei, tênis e MMA. Por reunir diferentes informações sobre os principais torneios do mundo, a ferramenta costuma ser consultada por usuários de sites de apostas e sportivas para embasar seus palpites. Com a função "fixar", os internautas têm acesso aos resultados de seus campeonatos favoritos em tempo real e diretamente na página inicial do Sofascore.

O site está disponível gratuitamente tanto na web, quanto em aplicativos para Android e iPhone (iOS). Com ele, os fãs de futebol podem ver estatísticas de times nacionais — como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fluminense — e internacionais — como PSG, Real Madrid, Liverpool e Barcelona. Além disso, também é possível consultar dados sobre jogadores, como o Neymar, ou conferir os resultados dos jogos de hoje. A seguir, saiba como usar o Sofascore.

1 de 9 Saiba usar o Sofascore para acompanhar estatísticas de esportes em tempo real — Foto: Reprodução/Sofascore Saiba usar o Sofascore para acompanhar estatísticas de esportes em tempo real — Foto: Reprodução/Sofascore

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Dê seu palpite no Fórum do TechTudo

Como usar o Sofascore no celular

Passo 1. Depois de baixar o Sofascore no seu celular — na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android) —, abra o aplicativo e escolha uma das opções de login. É possível se cadastrar com os dados de sua conta do Google ou do Facebook ao selecionar a aba "Menu" e, depois, "Fazer Login";

2 de 9 Ao abrir o aplicativo você pode escolher suas ligas favoritas para acompanhar — Foto: Reprodução/Luã Souza Ao abrir o aplicativo você pode escolher suas ligas favoritas para acompanhar — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 2. Logo em seguida, os usuários já podem fixar suas ligas favoritas — para que elas apareçam em destaque no menu inicial. Para isso, basta acessar a aba "Ligas", pesquisar o torneio desejado na aba de busca e selecionar o ícone de "fixar" ao lado do campeonato;

3 de 9 Ao navegar pela aba de ligas e escolher a região, você pode fixar campeonatos específicos para acompanhar e o Sofascore notificará antes do começo das partidas — Foto: Reprodução/Luã Souza Ao navegar pela aba de ligas e escolher a região, você pode fixar campeonatos específicos para acompanhar e o Sofascore notificará antes do começo das partidas — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 3. Também é possível fixar ligas, jogadores e times específicos na página inicial do aplicativo. Para isso, basta selecioná-los dentro da aba de "Favoritos".

4 de 9 O Sofascore oferece múltiplas possibilidades de favoritos para o usuário. É possível escolher atletas, equipes e competições para acompanhar em tempo real — Foto: Reprodução/Luã Souza O Sofascore oferece múltiplas possibilidades de favoritos para o usuário. É possível escolher atletas, equipes e competições para acompanhar em tempo real — Foto: Reprodução/Luã Souza

Como usar o Sofascore no computador

Passo 1. Acesse o site do Sofascore pelo seu navegador ("sofascore.com") e clique no ícone de usuário, no canto superior direito da página;

5 de 9 Página inicial do Sofascore — Foto: Reprodução/Sofascore Página inicial do Sofascore — Foto: Reprodução/Sofascore

Passo 2. Faça login utilizando dados de contas Google, Facebook, Apple ou Huawei;

6 de 9 Você pode acessar o Sofascore com sua conta do Google, Facebook, Apple ou Huawei — Foto: Reprodução/Sofascore Você pode acessar o Sofascore com sua conta do Google, Facebook, Apple ou Huawei — Foto: Reprodução/Sofascore

Passo 3. Para acompanhar alguma liga específica, digite o campeonato desejado na barra de buscas do Sofascore. Neste caso, para encontrar resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, basta digitar "Brasileiro Série A" na aba de pesquisa no topo da tela;

7 de 9 Para ter acesso aos dados sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, basta usar a aba de pesquisa. Também é possível acessar informações sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino — Foto: Reprodução/Sofascore Para ter acesso aos dados sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, basta usar a aba de pesquisa. Também é possível acessar informações sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino — Foto: Reprodução/Sofascore

Passo 4. Caso você queira acompanhar o seu time, basta selecioná-lo na tabela em destaque. Neste caso, usaremos o Botafogo como exemplo. Clique no time para ver suas estatísticas;

8 de 9 Ao escolher uma liga específica, você consegue visualizar o resultado das últimas partidas e a tabela de classificação — Foto: Reprodução/Luã Souza Ao escolher uma liga específica, você consegue visualizar o resultado das últimas partidas e a tabela de classificação — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 5. Para acompanhar estatísticas de alguma equipe, basta clicar no botão "FOLLOW".

9 de 9 Ao seguir uma equipe e habilitar as notificações em seu celular, o Sofascore sempre avisará quando as partidas estiverem perto de começar — Foto: Reprodução/Luã Souza Ao seguir uma equipe e habilitar as notificações em seu celular, o Sofascore sempre avisará quando as partidas estiverem perto de começar — Foto: Reprodução/Luã Souza

Veja também: 4 aplicativos para assistir a filmes e séries grátis no celular