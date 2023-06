Como usar o WhatsApp em celular Android e iPhone ao mesmo tempo

No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como conectar o WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo. Para ilustrar o passo a passo, foram utilizados dois dispositivos: o iPhone (iOS) como aparelho principal e o Android como celular secundário.

O que é o modo companheiro do WhatsApp e como funciona?

O modo companheiro do WhatsApp permite conectar uma conta principal do mensageiro em até quatro celulares diferentes de forma nativa. O recurso funciona de maneira similar à função de múltiplos aparelhos e, com ele, é possível usar uma mesma conta do WhatsApp no iPhone (iOS) e no Android ao mesmo tempo.

Cada dispositivo é conectado ao WhatsApp de maneira independente, garantindo que a criptografia de ponta a ponta continue funcionando normalmente em todos os celulares. Além disso, a função também conta com um recurso de segurança capaz de proteger o usuário nos casos em que a conta principal não seja usada por longos períodos. Nesse caso, todos os aparelhos que foram conectados à ela serão desconectados automaticamente.

Tem alguma restrição pra conexão com outros celulares?

O modo companheiro permite conectar uma mesma conta em vários dispositivos, mas não é possível usar várias contas do WhatsApp em um aparelho só - ou seja, ainda não é permitindo conectar dois números de telefone a uma mesma conta do mensageiro.

Além disso, para usar o recurso, o usuário precisa ter um celular principal com uma conta cadastrada no WhatsApp - só assim ele poderá vincular novos dispositivos a essa mesma conta. Também vale dizer que não é necessário que aparelho principal esteja conectado à Internet para usar o mensageiro nos celulares secundários, o que é particularmente útil por facilitar a troca de dispositivos, por exemplo. A seguir, veja como conectar mais de um celular à uma mesma conta do WhatsApp.

Como usar o WhatsApp em mais de um celular?

Passo 1. Com os dois celulares um ao lado do outro, abra o WhatsApp no aparelho secundário e inicie a configuração do mensageiro. Você deve selecionar o idioma padrão do aplicativo e concordar com os termos de uso para vinculá-lo à sua conta principal. Para este tutorial, o TechTudo usou o Android como dispositivo secundário, sendo o iPhone (iOS) o celular principal;

Passo 2. Na próxima página, antes de informar o seu número de telefone, clique sobre as reticências no canto superior direito da tela e, depois, toque em "Conectar a uma conta existente";

Passo 3. Um QR Code aparecerá na tela, e você deverá escaneá-lo usando o celular principal para vincular a sua conta do mensageiro ao novo dispositivo;

Passo 4. Para isso, pegue o dispositivo principal, acesse as configurações do mensageiro e, depois, clique em "Aparelhos conectados". Para continuar, toque sobre "Conectar um aparelho" e mire a câmera do dispositivo em direção ao QR Code que foi aberto no celular secundário;

Passo 5. Pronto! Agora é só esperar alguns segundos até que a sincronização entre os dispositivos seja concluída para poder usar o WhatsApp nos dois celulares simultaneamente.

Com informações de WhatsApp (1/2) e WABetaInfo

