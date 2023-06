Como usar site para verificar se o perfume é original

É possível descobrir se um perfume é original com a ajuda do site Check Fresh. A ferramenta online consegue ler o código de lote ("batch code", em inglês), informando a data de produção e a "idade" do produto. Além disso, o decodificador mostra como encontrar, na embalagem do perfume, o número que corresponde ao código correto, para que o consumidor não confunda com o número de catálogo ou com o código de barras. É possível verificar o código de produtos de marcas famosas, como Chanel, Carolina Herrera, Victoria's Secret, entre outras. A seguir, saiba como usar o site Check Fresh para verificar se o perfume é original.