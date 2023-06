Como vender na Kiwify? Aprenda a criar um produto na plataforma

Kiwify no computador — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Antes de começar a vender na Kiwify, é preciso se cadastrar na plataforma. Para isso, acesse "https://kiwify.com.br/" (sem aspas)(https://dashboard.kiwify.com.br/signup), clique em "Cadastrar Agora" e siga as instruções fornecidas na tela. Veja o passo a passo para criar conta na Kiwify neste tutorial do TechTudo .

Passo 2. Em seguida, selecione "Criar produto" no canto superior;

Passo 3. Selecione o tipo de pagamento para o seu produto e a entrega do conteúdo clicando nas setas correspondentes. Em seguida, selecione "Continuar";

Tela para seleção de tipo de pagamento e entrega do produto na Kiwify — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Áreas de preenchimento de informações do infoproduto em destaque na Kiwify — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Para selecionar uma imagem de capa, clique em "Drop here or selecione do computador". Em seguida, faça o upload da imagem;