Como ver atividade compartilhada entre perfis no Instagram

Verificar a atividade compartilhada entre perfis no Instagram , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), agora é possível. A rede social liberou o recurso, que já estava presente no Facebook , na última quarta-feia (28) para os usuários. A nova funcionalidade permite ver a data em que um perfil começou a seguir o outro, além de interações como comentários e curtidas.

A novidade adiciona uma tela que agrupa dados dos dois perfis. Nela, é possível visualizar marcações em publicações. É válido destacar, no entanto, que essas informações só ficam disponíveis para os dons de ambas as contas. Abaixo, confira o tutorial preparado pelo TechTudo de como visualizar todas essas informações.

1 de 6 Instagram liberou recurso para ver atividade compartilhada entre perfis; veja como usar — Foto: TechTudo/Yuri Neri Instagram liberou recurso para ver atividade compartilhada entre perfis; veja como usar — Foto: TechTudo/Yuri Neri

📝 Como colocar música no Instagram? Descubra no Fórum do TechTudo

Como ver atividade compartilhada no Instagram

Passo 1. Ao abrir o Instagram, clique no ícone de lupa e digite o nome do usuário que deseja buscar no campo “Pesquisar”;

2 de 6 Pesquisa por perfis no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Pesquisa por perfis no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após selecionar o perfil, toque nos três pontinhos no canto superior direito. Após isso, clique em “Ver atividade compartilhada”. Informações como quando ambos começaram a se seguir podem ser encontradas nela;

3 de 6 Acesso ao campo de informações compartilhadas por usuários no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso ao campo de informações compartilhadas por usuários no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Para ver as publicações marcadas por algum dos perfis, basta clicar em “Marcações”;

4 de 6 Acesso às marcações de perfis no app Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso às marcações de perfis no app Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Para visualizar as fotos curtidas por um dos dois perfis, toque em “Curtidas”. Nesse campo será possível acompanhar as todas as interações;

5 de 6 Acesso ao campo "Curtidas" dentro do aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso ao campo "Curtidas" dentro do aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. Por último, outra informação é a dos comentários. Toque neste campo para verificar quais publicações do usuário você já comentou e vice-versa.

6 de 6 Acesso aos comentários feitos entre perfis no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso aos comentários feitos entre perfis no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Instagram

Veja também: como recuperar conta hackeada do Instagram