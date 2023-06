Como ver resultado da prova objetiva do concurso da PMDF 2023

O resultado preliminar da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi publicado nesta terça-feira (20), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Para ver a lista de aprovados, basta acessar a versão online do DODF. Candidatos que desejarem entrar com recurso poderão fazê-lo a partir de amanhã, quarta-feira (21), no portal da banca organizadora, o Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/). Veja, no tutorial a seguir, como consultar o resultado da prova objetiva do concurso da PMDF.