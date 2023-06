Como ver senhas salvas no Google (Android, iPhone e PC)

Salvar senhas no dispositivo é uma prática comum para fazer login mais rápido em sites e aplicativos. É no recurso de gerenciador de senhas, que preenche campos automaticamente com caracteres codificados, que usuários guardam suas senhas ou palavras-passe e se livram de memorizar e digitar manualmente os acessos todas as vezes. Caso precise visualizar suas senhas para relembrá-las ou ainda para apagar seus registros, o procedimento pode ser feito pelos celulares Android ou iPhone ( iOS ) ou pelo navegador Google Chrome pelo PC. Para isso, veja, a seguir, onde ver senhas salvas no Google e onde ficam salvas.

Onde ver senhas salvas no Google pelo Android

Passo 1. Acesse o gerenciador de senhas Google ("passwords.google.com"), que é onde ficam salvas as senhas salvas no celular Android. Lá, escolha o site cuja senha deseja relembrar e toque no ícone de “Visualizar”;

Passo 2. Para deletar a senha escolhida, aperte em “Delete” e confirme o procedimento.

Como gerenciar as senhas salvas do Google Chrome pelo Android

Passo 1. Abra qualquer página no Google Chrome e, na parte superior direita, toque nos três pontos e depois em “Configurações”;

Passo 2. Toque em “Senhas” para escolher o site cuja senha deseja ver;

Passo 3. Toque no ícone de visualização. Então, para excluir senhas salvas no Google Chrome, aperte no ícone de lixeira no lado superior direito e confirme a exclusão.

Onde ver senhas salvas no Google pelo iPhone (iOS)

Passo 1. Acesse "passwords.google.com", que é onde ficam salvas as senhas salvas no celular iPhone (iOS). Então, escolha o site cuja senha deseja relembrar e toque no ícone de “visualizar”. Em alguns casos, será preciso realizar o login em conta do Google para concluir o acesso;

Passo 2. Para deletar a senha, toque em “Excluir” e confirme a exclusão.

Como ver todas as senhas salvas no Google Chrome pelo iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o Google Chrome, toque em seu perfil no lado superior direito e selecione a aba “Senhas”.

Passo 2. Selecione um site e aperte no ícone de visualização;

Passo 3. Para deletá-la, pressione no ícone de lápis para editar, e, em seguida, em “Excluir”. Por fim, basta confirmar a exclusão.

Onde ver senhas senhas salvas no Google pelo PC

Passo 1. Visite o Gerenciador de Senhas, acessando: passwords.google.com;

Passo 2. Na lupa, pesquise pelo site que deseja visualizar a senha salva no dispositivo;

Passo 3. Será necessário fazer login na conta Google. Depois, você terá acesso ao e-mail de login e senha.

