Concurso Banco do Brasil 2023: como conferir resultado preliminar

Já é possível conferir o resultado preliminar e as notas do Banco do Brasil 2023 pelo site da Fundação Cesgranrio. O concurso , cuja prova aconteceu em abril deste ano, vai disponibilizar 6 mil vagas de nível médio — sendo 4 mil delas de início imediato — com salários de R$ 3.622, além de benefícios. Ao acessar o site da banca, os candidatos que tiveram nota menor que 70,0 (setenta) na redação também podem pedir revisão da correção. A classificação e a lista de aprovados, contudo, só estarão disponíveis em 14 de julho. Na matéria a seguir, saiba como ver o resultado preliminar do Concurso de Brasil 2023 e conferir a sua pontuação no exame pela Internet.

1 de 4 Concurso do Banco do Brasil 2023: saiba como conferir o resultado da prova — Foto: Getty Images/NurPhoto Concurso do Banco do Brasil 2023: saiba como conferir o resultado da prova — Foto: Getty Images/NurPhoto

Nota de corte do concurso do Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil tem a nota de corte de 70,0 (setenta) para a redação. Isso significa que os candidatos com notas preliminares inferiores a essa pontuação deverão pedir revisão de correção para que ainda tenham chances de aprovação. A seguir, confira notas de corte por região da prova do do Banco do Brasil 2021.

Nordeste: CR – 75,6

Norte: CR – 67,5

Centro – Oeste: CR – 67,3

Sudeste: CR – 79,1

Sul: CR – 75

Como ver o resultado preliminar do Concurso do Banco do Brasil 2023

Passo 1. Para conferir a sua pontuação no Concurso do Banco do Brasil, acesse a página dedicada à prova no site da Fundação Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122) e clique em "Resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação";

2 de 4 Clique no botão "Resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação" para conferir o resultado da prova — Foto: Reprodução/Yuri Neri Clique no botão "Resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação" para conferir o resultado da prova — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Depois, insira o seu CPF e a senha do cadastro. Também é preciso informar os caracteres indicados na imagem. Em seguida, clique em "Entrar" — ou selecione "Esqueci minha senha se for o caso";

3 de 4 Tela de login no site da Fundação Cesgranrio — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Tela de login no site da Fundação Cesgranrio — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Caso a nota da sua redação seja inferior a 70,0 (setenta), você pode pedir a revisão da correção por meio do botão "Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta)" na página anterior.

4 de 4 Clique em "Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta)" para pedir revisão — Foto: Reprodução/Yuri Neri Clique em "Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta)" para pedir revisão — Foto: Reprodução/Yuri Neri

