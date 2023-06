Concurso PMERJ 2023: veja como fazer inscrição no site do IBADE

Estão abertas as inscrições para o concurso de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Os interessados devem se inscrever no site do IBADE, banca responsável pela realização do exame, até 12 de julho. O valor da inscrição é R$ 100, e o prazo para o pagamento, feito via boleto bancário, vai até 13 de julho. A prova objetiva está marcada para 27 de agosto e, para os aprovados nesta primeira etapa, haverá uma prova escrita discursiva (redação) em 29 de outubro. O salário é de R$ 2.956,41, durante o curso de formação, e salta para R$ 5.233,88 após a conclusão.