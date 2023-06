Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir à convocação ao vivo

A convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia 2023 ocorre às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (27). O evento acontece na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, e contará com transmissão ao vivo no Globoplay por meio do sinal aberto da TV Globo. Para assistir, os torcedores devem acessar o streaming no PC ou no aplicativo disponível para celulares Android ou iPhone (iOS), bastando fazer login com uma Conta Globo. Para se registrar gratuitamente, é preciso informar e-mail e senha ou reutilizar as informações de contas Facebook, Google ou Apple.