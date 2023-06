Currículo para primeiro emprego pronto: como usar modelo do site Zety

É possível fazer currículo para primeiro emprego de forma fácil por meio do site Zety. A ferramenta possui um gerador de currículos que formata o documento automaticamente com as informações preenchidas pelo usuário. A plataforma organiza dados como formação, competências e cursos em 36 modelos diferentes que podem ajudar a chamar a atenção dos recrutadores. Para ter acesso, é necessário fazer a assinatura do site, que custa R$ 8,90 para 14 dias de acesso, R$ 49,90 no plano mensal ou R$ 199,90 na versão anual. Confira, a seguir, o que colocar no currículo do primeiro emprego e como usar modelo pronto do site Zety.