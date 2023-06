Denver Nuggets x Miami Heat ao vivo: onde assistir ao jogo da NBA online

Denver Nuggets e Miami Heat se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (12), pelo quinto jogo válido pelas finais da NBA . O confronto, que acontece na Ball Arena, em Denver, será transmitido ao vivo na TV fechada pela ESPN , cuja retransmissão é feita online e em tempo real pelo Star+ . O serviço de streaming pode ser acessado por assinantes em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

Com três vitórias na série, basta ao Nuggets conseguir mais um triunfo para conquistar o título da NBA pela primeira vez. Já o Miami Heat venceu apenas um dos quatro jogos disputados e, agora, tenta mais uma vitória para se manter vivo na luta pelo seu quarto anel de campeão. Confira a seguir como acompanhar o quinto e decisivo duelo entre Nuggets e Heat pelas finais da NBA ao vivo e online no Star+.

1 de 7 Denver Nuggets x Miami Heat ao vivo: quinto jogo da final da NBA tem transmissão online no Star+ — Foto: Divulgação/ESPN Denver Nuggets x Miami Heat ao vivo: quinto jogo da final da NBA tem transmissão online no Star+ — Foto: Divulgação/ESPN

Como assistir a Denver Nuggets x Miami Heat ao vivo e online pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a transmissão do quinto jogo das finais NBA ao vivo, entre na página do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Então, basta clicar no banner da partida. Caso ele não esteja sendo exibido, selecione a aba "ESPN";

2 de 7 Aba "ESPN" em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Aba "ESPN" em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na nova página, role a tela e, na seção "Esportes", dê um clique no ícone de bola de basquete;

3 de 7 Ícone de bola de basquete em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ícone de bola de basquete em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, vá no campo "Ao Vivo e A Seguir" e escolha o banner do confronto de hoje;

4 de 7 Banner do jogo Denver Nuggets x Miami Heat em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Banner do jogo Denver Nuggets x Miami Heat em destaque no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. A transmissão de Denver Nuggets x Miami Heat começará imediatamente no horário do jogo.

5 de 7 Star+ transmite ao vivo e online o jogo 5 da final da NBA através do sinal em tempo real da ESPN — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Star+ transmite ao vivo e online o jogo 5 da final da NBA através do sinal em tempo real da ESPN — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir a Denver Nuggets x Miami Heat ao vivo e online pelo celular

Passo 1. Para assistir à final da NBA hoje ao vivo pelo celular, abra o app do Star+ e faça login. Feito isso, toque no destaque do jogo. Se ele não estiver disponível, pressione a seção "ESPN" e, depois, o ícone de bola de basquete;

6 de 7 Abrindo a seção de Basquete no app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Abrindo a seção de Basquete no app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, na seção "Ao Vivo e A Seguir", selecione o banner do quinto jogo das finais da NBA para a transmissão ao vivo iniciar imediatamente na hora marcada.

7 de 7 Banner do jogo Denver Nuggets x Miami Heat em destaque no app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Banner do jogo Denver Nuggets x Miami Heat em destaque no app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acompanhar o sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e entre no Star+ para assistir ao quinto e decisivo duelo da final da NBA.

