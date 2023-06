FIFA 23: como acessar e jogar o modo Copa do Mundo Feminina 2023

FIFA 23 ganhou uma atualização gratuita que adicionou ao jogo o modo Copa do Mundo Feminina de Futebol 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia. A novidade já está disponível nas versões PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC do título de esportes da Eletronic Arts. É possível jogar com qualquer uma das 32 seleções disponíveis, incluindo o Brasil, e também aproveitar o modo “Comande a Seleção”, no qual é possível jogar com um avatar personalizado. Há também o tradicional torneio para um jogador ou multiplayer, além de outras novidades. Saiba como acessar e jogar: