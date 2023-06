Final Fantasy XVI: como baixar a demo grátis do jogo de RPG no PS5

Final Fantasy XVI teve uma demo gratuita lançada para PlayStation 5 ( PS5 ) durante um evento digital de pré-lançamento do game, neste último domingo (11). A demo do aguardado jogo de ação e RPG inclui duas seções: uma de história e outra de batalha. A primeira delas traz um prólogo jogável de aproximadamente 2 horas, nas quais usuários poderão se aprofundar no passado do protagonista Clive Rosfield e transferir seu progresso para a versão completa do jogo.

Já a outra seção coloca os jogadores para experimentarem novas mecânicas do game, incluindo até as mais avançadas. Final Fantasy XVI será lançado para PlayStation 5 (PS5) no dia 22 de junho e será um exclusivo temporário da plataforma (até pelo menos o final de 2023). A seguir, veja como baixar a demo e mais detalhes.

1 de 5 Final Fantasy XVI ganha demo gratuita no PlayStation 5 que se aprofunda no passado do protagonista Clive em um prólogo jogável — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Final Fantasy XVI ganha demo gratuita no PlayStation 5 que se aprofunda no passado do protagonista Clive em um prólogo jogável — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Ainda vale a pena comprar o PS4? Saiba no Fórum TechTudo

O mundo de Valisthea em Final Fantasy XVI se encontra em uma constante guerra entre nações, que se enfrentam para dominar territórios cobertos pelos Mothercrystals, cristais que protegem as regiões de uma praga chamada Blight e monstros que vem com ela. Além de seus exércitos, cada nação conta também com "Dominantes", seres capazes de canalizar em combate as invocações do universo da franquia - e que podem facilmente virar o rumo de uma batalha. Clive Rosfield é um soldado comum que protege seu irmão mais novo Joshua, o Dominante da Fênix.

A demo cobre o início do jogo, quando Clive está em uma missão em meio a uma grande batalha, porém um forte golpe faz com que ele tenha um flashback de sua adolescência. Este prólogo cobre momentos de Clive com Joshua enquanto a guerra se aproximava de seu lar. Ainda como um jovem soldado que precisa provar sua competência, Clive é enviado para enfrentar alguns Goblins em uma cidade abandonada no pântano tomada pela Blight. Esta parte do prólogo culmina em uma luta contra o conhecido chefe Morbol (Malboro).

2 de 5 O sistema de combate de Final Fantasy XVI promete ser bastante dinâmico, seguindo os passos de Devil May Cry — Foto: Divulgação/Square Enix O sistema de combate de Final Fantasy XVI promete ser bastante dinâmico, seguindo os passos de Devil May Cry — Foto: Divulgação/Square Enix

Após terminar a parte de história do prólogo, usuários podem liberar uma demonstração focada em combate, a qual mostra Clive se infiltrando em um forte à noite. A missão é um recorte de um momento mais avançado no jogo, para que o jogador sinta melhor o potencial máximo do combate no game. Esta parte pode ser jogada várias vezes, mas seu progresso nesta seção da demo não será transferido para a versão completa do jogo.

Como baixar a demo de Final Fantasy XVI no PlayStation 5

Passo 1. Acesse a PlayStation Store através do link (https://store.playstation.com/pt-br/) e procure por "Final Fantasy XVI";

3 de 5 Acesse a página da PlayStation Store e busque por "Final Fantasy XVI" para baixar a demo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a página da PlayStation Store e busque por "Final Fantasy XVI" para baixar a demo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Entre os resultados selecione "Final Fantasy XVI Demo";

4 de 5 Entre os resultados da PlayStation Store selecione Final Fantasy XVI Demo para baixá-la em seu PS5 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Entre os resultados da PlayStation Store selecione Final Fantasy XVI Demo para baixá-la em seu PS5 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Na página de Final Fantasy XVI Demo, clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar o jogo.

5 de 5 Na página de Final Fantasy XVI Demo clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar a demonstração em seu PS5 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Final Fantasy XVI Demo clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar a demonstração em seu PS5 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

🎥 PlayStation 5 e Xbox Series: Qual console de nova geração comprar?