Flamengo x Aucas ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

Para o Flamengo, basta empatar para garantir a classificação para as oitavas de final da competição. Já o Aucas tenta vencer para buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. A TV Globo também transmite, no mesmo horário, o duelo entre Corinthians e Liverpool — logo, qual jogo será exibido no streaming depende do estado de onde o usuário acessa. Além disso, o Paramount+ também o confronto para assinantes. Veja, abaixo, as prováveis escalações e como acompanhar a partida entre Flamengo e Aucas pela Libertadores 2023 ao vivo no Globoplay.