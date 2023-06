Holanda x Croácia ao vivo: veja onde assistir online e escalação

Holanda e Croácia fazem, às 15h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (14), uma das semifinais da Liga das Nações da UEFA 2023. Disputado no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, o jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelo canal ESPN. O sinal da emissora é retransmitido online e em tempo real pela plataforma Star+, cujos assinantes podem acessar em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ambas as seleções buscam seu primeiro título do torneio, e quem vencer enfrenta Itália ou Espanha na decisão que acontece no dia 18 de junho, também na Holanda. Veja abaixo a provável escalação dos times e como acompanhar a semifinal entre Holanda e Croácia pela Nations League ao vivo e online no Star+.