Holanda x Itália ao vivo: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Holanda e Itália duelam, às 10h (horário de Brasília) deste domingo (18), pelo terceiro lugar da Liga das Nações da UEFA 2023. Disputado no Estádio De Grolsch Veste, na Holanda, o jogo terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal ESPN , cujo sinal é disponibilizado em tempo real para quem for assinante do Star+ . Para acompanhar o jogo, é preciso acessar o serviço de streaming, disponível em sua versão web e no aplicativo oferecido para celulares Android e iPhone ( iOS ).

Dona da casa nesta etapa final da competição, a Holanda saiu da disputa pelo título após perder para a Croácia na prorrogação pelo placar de 4 a 2. Os Italianos, assim como na edição anterior do torneio, foram eliminados pela Espanha na semifinal da UEFA Nations League. Saiba a seguir a provável escalação dos times e aprenda como acompanhar o confronto da Liga das Nações 2023 ao vivo e online no Star+.

Provável escalação da Holanda

Bijlow, Dumfries, Geertruida, Botman, Malacia, Wieffer, Veerman, Wijnaldum, Lang, Weghorst e Simons.

Provável escalação da Itália

Donnarumma, Darmian, Acerbi, Tolói, Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Dimarco, Raspadori e Retegui.

Holanda x Itália ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a disputa pela terceira colocação da Liga das Nações 2023 ao vivo, acesse a página do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Depois, dê um clique no destaque do jogo. Se ele não for exibido, escolha a seção do canal "ESPN";

Passo 2. Na tela seguinte, role a página e, no campo "Esportes", clique no ícone de bola de futebol;

Passo 3. Nesta página, na seção "UEFA Nations League", pressione o banner do duelo entre Holanda e Itália;

Passo 4. Na hora de início da partida, a transmissão será iniciada automaticamente.

Holanda x Itália ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir ao duelo entre Holanda e Itália pela UEFA Nations League ao vivo pelo celular, entre no app do Star+ e faça login. Feito isso, pressione o banner do confronto. Caso ele não apareça, vá na guia "ESPN" e, depois, toque no ícone de bola de futebol;

Passo 2. Em seguida, no horário combinado, vá no campo "A Vivo e A Seguir" e selecione o banner do confronto de hoje para que a transmissão ao vivo comece.

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e faça login no Star+ usando sua conta para conhecer quem fica com o terceiro lugar da Liga das Nações 2023.

