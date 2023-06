Invertexto: como usar gerador de código de barras do site

O site Invertexto permite gerar código de barras de diferentes tipos de forma fácil no computador. Além do modelo tradicional, em formato de barra e usado no comércio, a ferramenta também possibilita gerar QR Code grátis. Ainda é permitido criar códigos em lote, produzindo um arquivo com vários itens diferentes. O usuário pode escolher o tipo desejado, adicionar manualmente as informações dos códigos, como numerações e valores, além de definir as cores, tamanhos e estilos. Confira, a seguir, como gerar código de barras, códigos em lote e QR Code pelo PC.

1 de 15 Gerador de código de barras: saiba como gerar código de barras pelo site Invertexto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Gerador de código de barras: saiba como gerar código de barras pelo site Invertexto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como usar gerador de código de barras

Passo 1. Acesse o Invertexto (Invertexto.com) e desça a tela até encontrar as opções de código de barras, na seção “Criptografia e Codificação”;

2 de 15 Site Invertexto permite criar código de barras de diferentes tipos no PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site Invertexto permite criar código de barras de diferentes tipos no PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Você também pode pesquisar pelo termo “Código de barras” na ferramenta de busca principal e clicar em “Gerador de Código de Barras 1D”;

3 de 15 Saiba como criar código de barras 1D pelo site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como criar código de barras 1D pelo site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Clique no menu “Tipo” e escolha o tipo de código de barra que deseja. Para este exemplo, selecionamos o “Code 39”, padrão do site e muito utilizado no comércio;

4 de 15 Seleção do tipo "Code 39" no gerador de códigos de barras do Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Seleção do tipo "Code 39" no gerador de códigos de barras do Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Preencha o formulário com todas as configurações do código de barras, incluindo sua numeração, e clique em “Gerar Imagem”;

5 de 15 Preenchendo informações no gerador de código de barras do Invertexto para gerar imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Preenchendo informações no gerador de código de barras do Invertexto para gerar imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. O código será gerado imediatamente na caixa “Resultado”. Clique sobre ele para baixar o arquivo em formato PNG.

6 de 15 Código de barras gerado no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Código de barras gerado no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como usar gerador de código de barras em lote

Passo 1. Pesquise pelo termo “Código de barras” na ferramenta de busca principal e clique em “Gerador de Código de Barras em Lote”;

7 de 15 Gerador de código de barras em lote em destaque no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Gerador de código de barras em lote em destaque no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com o gerador aberto, preencha os formulários com as configurações de aparência do código de barras;

8 de 15 Preenchendo informações dos códigos em lote manualmente no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Preenchendo informações dos códigos em lote manualmente no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Na caixa “Valores”, digite as numerações dos códigos de barras que serão gerados em lote;

9 de 15 Preenchendo os valores numéricos dos códigos manualmente no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Preenchendo os valores numéricos dos códigos manualmente no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Ao final das configurações, clique no botão “Gerar Códigos”;

10 de 15 Veja como gerar código de barras em lote pelo site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como gerar código de barras em lote pelo site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Os códigos serão exibidos na tela. Então, clique no botão “Imprimir” para enviar para impressão ou baixar em PDF.

11 de 15 Após gerar códigos em barra em lote, site Invertexto permite imprimir ou baixar em PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Após gerar códigos em barra em lote, site Invertexto permite imprimir ou baixar em PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como usar gerador de QR Code no site Invertexto

Passo 1. Pesquise pelo termo “Código de barras” na ferramenta de busca principal e clique em “Gerador de QR Code”;

12 de 15 Gerador de QR Code em destaque no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Gerador de QR Code em destaque no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com o gerador aberto, preencha os formulários de aparência do QR Code, com tamanho, cor do código e cor do fundo;

13 de 15 Configurando a aparência do QR Code no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Configurando a aparência do QR Code no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No campo “Texto”, escreva o endereço do site que será aberto pela leitura do QR Code. Ao final, clique no botão “Gerar Imagem”;

14 de 15 Usuário deve inserir a URL para criar o QR Code no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário deve inserir a URL para criar o QR Code no site Invertexto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. O código será gerado imediatamente. Então, clique sobre ele para baixar o arquivo em formato PNG.

15 de 15 Depois de fazer o QR Code, usuário pode baixar o arquivo para o PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Depois de fazer o QR Code, usuário pode baixar o arquivo para o PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

