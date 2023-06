Invertexto: como usar o gerador de letras diferentes do site

O site Invertexto permite gerar letras diferentes para usar em redes sociais, como o Instagram. A plataforma, que é grátis e pode ser acessada diretamente no navegador, oferece ao usuário uma ferramenta que mostra imediatamente como o texto desejado ficará com o novo estilo. Assim, o internauta pode navegar por uma lista de frases com caracteres especiais para escolher o que preferir para copiar e usar na web ou em qualquer documento do PC. Confira, no tutorial a seguir, como escrever com letras diferentes e símbolos no computador.