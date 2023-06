👉 iPhone travando? Veja principais causas e o que fazer para resolver

Diversas situações podem fazer com que o iPhone trave, como falta de espaço interno e versão de iOS desatualizada. Porém, apesar da queda de rendimento “natural” do smartphone, é possível realizar algumas ações no aparelho que podem diminuir os bugs. Confira, no guia completo abaixo, o que pode fazer o iPhone ficar travando e como solucionar essa questão.

O TechTudo reuniu abaixo nove dicas para resolver o problema de iPhone travando. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que pode fazer o iPhone travar? Limpar o armazenamento do iPhone Manter o iOS atualizado iPhone travou: como reiniciar? Como desligar iPhone travado Atualizar aplicativos problemáticos iPhone liga, mas está travado na tela da maçã: como resolver? Como formatar o iPhone Procure uma assistência técnica

1. O que pode fazer o iPhone travar?

Muitas pessoas compram o celular da Apple com a justificativa de que o “iPhone não trava”. Como o sistema operacional do aparelho é produzido pela própria Apple, ele realmente roda muito bem no iPhone. Ainda assim, caso o usuário não tome certos cuidados, os travamentos podem tornar-se rotina.

Existem algumas causas para possíveis travamentos do iPhone. Entre as principais, destacam-se as seguintes:

Falta de espaço de armazenamento: se o seu iPhone estiver com pouco espaço livre, ele pode ficar sobrecarregado e começar a travar. Isso ocorre porque o dispositivo precisa de espaço para executar tarefas, armazenar dados temporários e operar de maneira eficiente. Certifique-se de ter espaço de armazenamento adequado disponível;

se o seu iPhone estiver com pouco espaço livre, ele pode ficar sobrecarregado e começar a travar. Isso ocorre porque o dispositivo precisa de espaço para executar tarefas, armazenar dados temporários e operar de maneira eficiente. Certifique-se de ter espaço de armazenamento adequado disponível; Aplicativos com problemas: alguns aplicativos podem ter bugs ou conflitos que causam travamentos no iPhone. Isso pode ocorrer especialmente quando um aplicativo é mal otimizado ou não é compatível com a versão do iOS que você está usando. Se notar que um aplicativo específico está causando travamentos, tente atualizá-lo ou desinstalá-lo;

alguns aplicativos podem ter bugs ou conflitos que causam travamentos no iPhone. Isso pode ocorrer especialmente quando um aplicativo é mal otimizado ou não é compatível com a versão do iOS que você está usando. Se notar que um aplicativo específico está causando travamentos, tente atualizá-lo ou desinstalá-lo; Atualização de software problemática: às vezes, uma atualização do sistema operacional iOS pode causar problemas de desempenho no iPhone, incluindo travamentos. Isso pode acontecer se ocorrer um erro durante o processo de atualização ou se houver incompatibilidades com determinados aplicativos. Verifique se há atualizações disponíveis para o iOS e mantenha-o sempre atualizado para corrigir problemas conhecidos;

às vezes, uma atualização do sistema operacional iOS pode causar problemas de desempenho no iPhone, incluindo travamentos. Isso pode acontecer se ocorrer um erro durante o processo de atualização ou se houver incompatibilidades com determinados aplicativos. Verifique se há atualizações disponíveis para o iOS e mantenha-o sempre atualizado para corrigir problemas conhecidos; Problemas de compatibilidade de hardware: em casos raros, alguns problemas de travamento podem estar relacionados a problemas de hardware no iPhone. Isso pode incluir componentes defeituosos, superaquecimento ou problemas com a bateria. Esses problemas geralmente requerem assistência técnica especializada;

em casos raros, alguns problemas de travamento podem estar relacionados a problemas de hardware no iPhone. Isso pode incluir componentes defeituosos, superaquecimento ou problemas com a bateria. Esses problemas geralmente requerem assistência técnica especializada; Uso intenso de recursos: se você estiver executando várias tarefas intensivas em termos de processamento, como jogos gráficos exigentes ou aplicativos que consomem muita memória, o iPhone pode travar devido à carga excessiva no sistema. Tente fechar apps em segundo plano e limitar a quantidade de tarefas simultâneas que você executa;

se você estiver executando várias tarefas intensivas em termos de processamento, como jogos gráficos exigentes ou aplicativos que consomem muita memória, o iPhone pode travar devido à carga excessiva no sistema. Tente fechar apps em segundo plano e limitar a quantidade de tarefas simultâneas que você executa; Softwares maliciosos: embora seja raro, é possível que o seu iPhone tenha sido afetado por um software malicioso, como um vírus ou malware. Esses programas podem causar travamentos e mau funcionamento do dispositivo. Certifique-se de ter um software antivírus atualizado instalado e evite baixar aplicativos de fontes não confiáveis. Saiba como tirar vírus do celular;

embora seja raro, é possível que o seu iPhone tenha sido afetado por um software malicioso, como um vírus ou malware. Esses programas podem causar travamentos e mau funcionamento do dispositivo. Certifique-se de ter um software antivírus atualizado instalado e evite baixar aplicativos de fontes não confiáveis. Saiba como tirar vírus do celular; Desgaste da bateria: com o uso constante do celular, a bateria pode sofrer um desgaste ao longo do tempo. A capacidade da bateria pode diminuir, resultando em uma vida útil mais curta e em desligamentos inesperados do dispositivo;

com o uso constante do celular, a bateria pode sofrer um desgaste ao longo do tempo. A capacidade da bateria pode diminuir, resultando em uma vida útil mais curta e em desligamentos inesperados do dispositivo; Aquecimento do dispositivo: utilizar o iPhone por longos períodos de tempo, especialmente para tarefas que exigem muito processamento, pode fazer com que o dispositivo aqueça. O superaquecimento pode levar a problemas de desempenho, como lentidão e travamentos.

Essas são apenas algumas das possíveis causas de travamento do iPhone. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com o suporte técnico da Apple ou visitar uma loja autorizada para obter assistência especializada.

Como nenhum celular está imune a esses problemas, é importante diminuir as chances deles começarem a sugir – ou acabar com eles. Por isso, separamos algumas dicas para evitar travamentos no dia a dia. Confira nas linhas a seguir.

2. Limpar o armazenamento do iPhone

Como manter a memória interna do iPhone cheia – os travamentos podem começar a aparecer com 80% do armazenamento utilizado – é uma das causas do problema, limpar o iPhone constantemente pode ser uma das soluções. Para isso, é importante saber como fazer backup no iPhone, como checar a memória interna do celular e como apagar arquivos.

De modo geral, as fotos e os vídeos são os que mais ocupam espaço no armazenamento, veja abaixo como apagar vários de uma vez:

Passo 1. Abra o app de Fotos do iPhone e escolha a pasta da qual você pretende apagar arquivos. Em seguida, no canto direito superior da tela, clique em “Selecionar”;

Passo 2. Agora, em vez de clicar em cada foto, é só arrastar com o dedo da esquerda para a direta em cima da primeira foto e, depois, seguir arrastando-o para baixo. Dessa forma, todas as imagens e vídeos da fileira serão marcados, sem precisar ir em cada um deles. A seguir, toque no símbolo da lixeira, no canto direito inferior da tela, e clique em "Apagar fotos".

3. Manter o iOS atualizado

Garantir que o sistema operacional do iPhone esteja atualizado é um dos modos de minimizar os travamentos do aparelho. Como as fabricantes costumam liberar updates constantemente para corrigir bugs e falhas, isso garante que o desempenho do celular seja sempre o melhor possível. Veja abaixo como saber se há atualizações disponíveis para o seu iPhone:

Passo 1. Abra os “Ajustes” do smartphone e toque em “Geral”;

Passo 2. Depois, selecione “Atualização de software”. Caso a existam updates, o iPhone irá te informar na página seguinte.

4. iPhone travou: como reiniciar?

Se o seu iPhone estiver com problemas de travamento, uma das primeiras soluções a ser tentada é reiniciar o dispositivo. O procedimento varia um pouco dependendo da versão do seu celular.

Pressione e segure o botão lateral e um dos botões de volume simultaneamente até que o controle deslizante para desligar seja exibido na tela; Em seguida, arraste o controle deslizante e aguarde 30 segundos para que o iPhone seja desligado. Se o dispositivo estiver congelado ou não responder, consulte o tópico "Como desligar iPhone travado"; Por fim, pressione o botão lateral até que o logotipo da Apple apareça.

Caso você tenha um iPhone SE (2ª ou 3ª geração), iPhone 8, iPhone 7 ou iPhone 6, os passos para reiniciar são os seguintes:

Pressione e segure o botão lateral até que o controle deslizante para desligar seja exibido na tela; Agora, arraste o controle deslizante e aguarde 30 segundos para desligar o iPhone. Se o celular estiver congelado ou não responder, consulte o tópico "Como desligar iPhone travado"; Por último, pressione o botão lateral até que o logotipo da maçã apareça.

Para reiniciar o iPhone SE (1ª geração), iPhone 5 ou modelos anteriores, siga estas etapas:

Pressione e segure o botão superior até que o controle deslizante para desligar seja exibido na tela; Nesse ponto, arraste o controle deslizante e aguarde 30 segundos para que o iPhone seja desligado. Se o celular estiver congelado ou não responder, consulte o nosso tópico "Como desligar iPhone travado"; Para ligar o iPhone, pressione e segure o botão superior até que o logotipo da Apple seja exibido.

5. Como desligar iPhone travado

Se você está enfrentando problemas para desligar um iPhone travado, existem diferentes métodos que podem ser aplicados, dependendo da situação específica. Vamos dividir em duas situações:

Situação 1: iPhone com tela preta ou congelada

Para iPhone 8 ou modelos mais recentes, incluindo o iPhone SE (2ª geração), siga estes passos:

Pressione rapidamente o botão de aumentar volume; Em seguida, pressione rapidamente o botão de diminuir volume; Mantenha o botão lateral pressionado até que o logotipo da Apple apareça na tela.

Para o iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, siga estes passos:

Pressione e segure simultaneamente o botão lateral e o botão de diminuir volume até que o logotipo da Apple seja exibido na tela.

Para modelos anteriores, como o iPhone 6S e anteriores, incluindo o iPhone SE (1ª geração), siga estes passos:

Pressione e segure o botão de início (botão redondo na parte inferior) e o botão lateral (ou superior) simultaneamente até que o logotipo da Apple seja exibido.

Situação 2: iPhone travado na inicialização (preso no logotipo da Apple)

Se o seu iPhone estiver travado na tela do logotipo da maçã e não avançar, você pode tentar os seguintes passos adicionais:

Conecte o iPhone a um computador com o iTunes instalado; Abra o iTunes e coloque o iPhone no modo de recuperação seguindo as instruções fornecidas pelo iTunes; Assim que o iPhone entrar no modo de recuperação, você terá a opção de restaurar ou atualizar o dispositivo usando o iTunes.

6. Atualizar aplicativos problemáticos

Uma maneira eficaz de resolver problemas de travamento no iPhone é garantir que seus aplicativos estejam atualizados. Muitas vezes, os aplicativos desatualizados podem causar problemas de desempenho. Se você suspeita que um aplicativo desatualizado esteja causando o travamento, siga estas etapas para atualizá-los:

Abra a App Store no seu iPhone; Toque no ícone de perfil localizado na parte superior da tela; Role a tela para baixo e verifique se há atualizações pendentes. Se houver, você verá a opção "Atualizar" ao lado de cada aplicativo individualmente. Toque em "Atualizar" ao lado do aplicativo específico que deseja atualizar. Se preferir atualizar todos os aplicativos de uma vez, toque em "Atualizar Tudo".

Além disso, aqui estão algumas dicas adicionais para ajudar a resolver problemas de travamento relacionados a aplicativos:

Reinicie o iPhone : um simples reinício pode resolver problemas temporários de desempenho e travamento de aplicativos;

um simples reinício pode resolver problemas temporários de desempenho e travamento de aplicativos; Limpe o cache do aplicativo: em alguns casos, o cache excessivo dos aplicativos pode causar problemas de desempenho. Vá para "Ajustes" no seu iPhone, toque em "Geral" e selecione "Armazenamento do iPhone". Role para baixo e escolha o aplicativo problemático. Toque em "Desinstalar App" ou "Apagar App" para remover o cache do app. Vale ressaltar que, nessa ação, todos os documentos e dados do app também serão apagados;

em alguns casos, o cache excessivo dos aplicativos pode causar problemas de desempenho. Vá para "Ajustes" no seu iPhone, toque em "Geral" e selecione "Armazenamento do iPhone". Role para baixo e escolha o aplicativo problemático. Toque em "Desinstalar App" ou "Apagar App" para remover o cache do app. Vale ressaltar que, nessa ação, todos os documentos e dados do app também serão apagados; Desinstale e reinstale o aplicativo: se um aplicativo específico continua travando, tente desinstalá-lo completamente e, em seguida, baixe-o novamente da App Store. Isso pode resolver problemas de incompatibilidade ou corrompimento de dados.

7. iPhone liga, mas está travado na tela da maçã: como resolver?

Se o seu iPhone está travando durante a inicialização e fica preso na tela do logotipo da Apple, você pode seguir as etapas abaixo para resolver o problema:

Conecte o seu iPhone ao PC e abra o iTunes (ou Finder, se estiver usando macOS Catalina ou posterior); Selecione o seu iPhone na lista de dispositivos exibidos no iTunes ou Finder. Com o iPhone conectado, execute as seguintes etapas, dependendo do modelo do seu iPhone: Para iPhone 8 ou posterior, incluindo o iPhone SE (2ª geração): pressione rapidamente o botão de aumentar volume. Depois, pressione rapidamente o botão de diminuir volume e, em seguida, pressione e segure o botão lateral; Para iPhone 7 ou iPhone 7 Plus: pressione e segure simultaneamente o botão lateral e o botão de diminuir volume; Para iPhone 6s ou anterior, incluindo o iPhone SE (1ª geração): pressione e segure os botões de início (botão redondo na parte inferior) e lateral (ou superior) ao mesmo tempo; Continue segurando os botões até que a tela do modo de recuperação seja exibida no iPhone. O iTunes ou o Finder exibirão uma mensagem informando que há um problema com o seu iPhone e oferecerão opções de restaurar ou atualizar o dispositivo; Selecione a opção "Atualizar" para permitir que o computador baixe e instale o software mais recente no seu iPhone. Isso geralmente corrige problemas de inicialização travada; Aguarde enquanto o PC baixa o software e o instala no seu dispositivo. Se o download demorar mais de 15 minutos, repita as etapas 2 a 6 para sair do modo de recuperação e reiniciar o processo de atualização.

É importante ressaltar que o processo de atualização do software pode levar algum tempo e é recomendável ter uma conexão estável com a Internet durante todo o procedimento.

8. Como formatar o iPhone

Para realizar a formatação do seu iPhone, siga as instruções abaixo. Lembre-se de que formatar o dispositivo apagará todos os dados, portanto, faça um backup completo antes de prosseguir. Confira como fazer backup no iPhone (iOS) neste guia definitivo do TechTudo.

Abra o aplicativo "Ajustes" no seu iPhone; Toque em "Geral" na lista de opções; Role a tela para baixo e selecione "Transferir ou Redefinir o iPhone"; Toque em "Apagar Conteúdo e Ajustes"; Se solicitado, insira o código de acesso ou a senha do seu ID Apple para confirmar a ação; Leia atentamente as informações exibidas e, se estiver pronto para prosseguir, toque em "Apagar iPhone"; Aguarde alguns minutos enquanto o dispositivo realiza o processo de formatação.

Após a conclusão, o seu iPhone será restaurado às configurações de fábrica. Você poderá configurá-lo como um novo dispositivo ou restaurar um backup anterior, se tiver um disponível.

É importante ressaltar que a formatação do iPhone é uma ação irreversível e apagará permanentemente todos os dados armazenados no dispositivo. Certifique-se de ter feito o backup de todos os seus arquivos, fotos, contatos e outros dados importantes antes de prosseguir com o processo.

Se você estiver vendendo ou doando o iPhone, também é recomendável desvinculá-lo da sua conta do iCloud antes de formatá-lo. Para fazer isso, vá em "Ajustes", toque no seu nome no topo, selecione "iCloud" e desative o iCloud em todos os aplicativos e serviços.

9. Procure uma assistência técnica

Por fim, se nenhuma das opções acima solucionar o seu problema de travamento no iPhone, o ideal é procurar por uma assistência técnica especializada da Apple – veja como encontrar telefones e endereços. Porém, certifique-se de que esse suporte está autorizado a realizar o reparo necessário no seu aparelho, se for o caso.

