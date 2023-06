Lies of P: como baixar e jogar a demo no PlayStation, Xbox ou PC

Lies of P é um novo jogo de ação e RPG 'estilo' Dark Souls com uma temática inspirada por Pinóquio que teve uma demo lançada para todas as plataformas durante o evento Summer Game Fest nesta quinta-feira (8). O game que será lançado no dia 19 de setembro foi desenvolvido pelo estúdio sul-coreano Neowiz e permitirá que jogadores tenham sua primeira experiência na cidade de Krat, lutando contra três desafiadores chefes e experimentando a mecânica de mentiras do jogo. Lies of P será lançado no PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PC ( Steam ).

A história de Lies of P traz um mundo tomado por seres mecânicos que se voltaram contra a humanidade, em que a marionete viva Pinocchio deseja reencontrar seu pai Geppetto. O game é baseado na série Dark Souls e promete profundidade e alto nível de desafio, de forma que até inimigos comuns são capazes de matar o jogador. Um diferencial em Lies of P é que Pinocchio tem acesso a um braço mecânico que pode ser utilizado como ferramenta e arma que contará com 3 versões diferentes disponíveis nesta demo. Veja no tutorial a seguir como baixar e jogar a demo no PlayStation, Xbox ou PC

Como baixar e jogar a demo de Lies of P no PlayStation

Passo 1. Acesse a PlayStation Store por meio deste link (https://store.playstation.com/pt-br/) e use o sistema de busca para procurar por "Lies of P";

Passo 2. Depois, selecione "Lies of P - Demo" para PS5 ou PS4, dependendo da plataforma desejada.

Passo 3. Na página de "Lies of P - Demo" na PlayStation Store clique em "Adicionar à biblioteca" e complete a "compra" da demo para poder baixá-la e jogar no PS5 ou PS4.

Como baixar e jogar a demo de Lies of P no Xbox

Passo 1. Acesse a Microsoft Store por meio deste link (https://marketplace.xbox.com/pt-BR/), use o sistema de busca para procurar por "Lies of P" e selecione "Lies of P - Demo" entre os resultados;

Passo 2. Na página de "Lies of P - Demo" na Microsoft Store clique em "Obter" e complete a "compra" da demo para poder baixá-la e jogar no seu Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Como baixar e jogar a demo de Lies of P no Steam

Passo 1. Acesse a loja digital Steam por meio deste link (https://store.steampowered.com/), use o sistema de busca para procurar por "Lies of P" e selecione "Lies of P - Demo" entre os resultados;

Passo 2. Na página de "Lies of P - Demo" no Steam clique em "Baixar" para fazer o download e jogar no PC.