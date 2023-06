Manchester City x Inter de Milão: onde assistir à final da Champions League

Manchester City e Inter de Milão se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste sábado (10), na final da UEFA Champions League 2022/2023. Disputado no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, o confronto decisivo terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT para todo o Brasil. Os interessados podem assistir ao sinal aberto da emissora online e de graça pela Internet, bastando acessar o site oficial no navegador do PC ou dos celulares Android ou iPhone ( iOS ). Não é preciso realizar cadastro na página.

Após eliminar o Real Madrid na semifinal da competição, o Manchester City chega buscando sua primeira conquista de Champions League. Já a Inter de Milão despachou seu rival Milan na fase anterior e, agora, tenta se consagrar campeã da Europa pela quarta vez na história. Veja, no tutorial abaixo, as possíveis escalações iniciais e saiba como assistir à decisão da Champions League ao vivo e online.

Provável escalação do Manchester City

Ederson, Walker, Rúben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish e Haaland.

Provável escalação da Inter de Milão

Onana (Handanovic), Darmian, Acerbi (De Vrij), Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Brozovic (Mkhitaryan), Dimarco, Martinez e Dzeko (Lukaku).

Manchester City x Inter de Milão ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para conhecer a equipe campeã da Champions League ao vivo e online, entre no site do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) e clique no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo;

Passo 2. No horário marcado, pressione o botão "Play" e espere o fim do anúncio para que a transmissão de Manchester City x Inter de Milão comece imediatamente.

Manchester City x Inter de Milão ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir ao duelo decisivo entre Manchester City e Inter de Milão pela Champions League 2022/2023 hoje ao vivo pelo celular, abra a página do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) no navegador do aparelho. Então, na tela inicial, toque na opção "Ao Vivo", na parte superior esquerda. Na hora de início da final, pressione o botão "Play" e aguarde o anúncio ser finalizado para que a transmissão de hoje inicie.

Pronto. Agora que você já sabe como acessar o sinal aberto do SBT ao vivo e online, aproveite as dicas deste tutorial e entre no site da emissora para acompanhar a final da Champions League gratuitamente.

