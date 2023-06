Mensagem de Dia dos Namorados 2023: como fazer cartão com frase no Canva

Fazer cartão com mensagem de Dia dos Namorados 2023 no computador é um procedimento simples que pode ser feito usando o Canva. O editor é gratuito e funciona diretamente no navegador, sem precisar baixar programas.Na ferramenta de edição, é possível escolher modelos prontos, personalizar as cores, editar as frases para escrever mensagens de amor, assim como adicionar fotos do casal e elementos gráficos com temática romântica. Confira, no tutorial a seguir, como fazer cartão com frases de Dia dos Namorados 2023 no Canva.