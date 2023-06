Nintendo Direct: como assistir ao evento de junho ao vivo e o que esperar

Passo 1. Na página inicial do YouTube, pesquise por "Nintendo of America". Você pode fazer isso no PC, em celulares Android ou iPhone ( iOS ), além de em smart TVs.

Passo 5. Agora, aguarde pelo início do evento. Se desejar, inscreva-se no canal e ative a opção "Receber notificações" para ser avisado quando a apresentação for começar.

De acordo com o leaker "Pyoro", a Nintendo estaria trabalhando em um novo Super Mario Bros. em 2D, muito devido ao sucesso do filme. Esse jogo em questão não faria parte da franquia "New Super Mario Bros." e poderia aparecer no Nintendo Direct. O mesmo usuário foi um pouco mais longe ao comentar da possibilidade de um remake de um jogo clássico para Super Nintendo. Esse game pode ser Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ou até mesmo Chrono Trigger, mas vale lembrar que é apenas um rumor.