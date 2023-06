Notebook não liga? Veja possíveis causas e o que fazer para resolver

O notebook pode não ligar por diversos motivos. As causas vão desde problemas básicos, como fonte de alimentação com defeito e erros de software, até HD ou tela queimados. Seja qual for o seu caso, o TechTudo pode ajudá-lo a isolar a falha e encontrar uma solução. Se o seu laptop não quer ligar, confira as possíveis causas para o problema, o que fazer e, em alguns casos, como resolver.

A maioria dos procedimentos pode ser realizada por você mesmo, em sua casa, sem nenhum risco. Entretanto, é importante ressaltar que alguns testes e verificações requerem conhecimento e ferramentas adequadas. Além disso, em algumas situções, pode ser necessário levar o dispositivo até uma assistência técnica.

Notebook não liga, o que fazer? Veja causas e soluções para erros que fazem laptop não iniciar, como falha na bateria, no HD, na tela, no sistema, na placa-mãe e mais — Foto: Reprodução/Unsplash/Burst

Meu notebook não liga, o que pode ser?

Fonte de energia

Antes de mais nada, é importante verificar o básico: a tomada e a fonte do notebook. Teste o seu computador em outra tomada e verifique se os plugues estão bem encaixados, tanto a conexão com o notebook quanto o fio da fonte. Lembre-se, ainda, de verificar se a luz de indicação da fonte está acendendo. Caso contrário, o problema pode ser na fonte de alimentação.

Notebook não liga, o que pode ser? Verifique se o LED da fonte de energia acende ou não — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Se você desconfia que a fonte de seu notebook está com problemas, o ideal é ter outra fonte para realizar testes e confirmar ou descartar esta hipótese. Neste caso, você pode pegar emprestado a fonte de algum amigo que possui um computador da mesma marca – geralmente, as fabricantes usam a mesma fonte para vários modelos. Entretanto, é importante verificar se as especificações de entrada e saída e tensão são as mesmas. Você pode conferir isso na etiqueta que vem colada na fonte.

Bateria do notebook

Quando o seu notebook não liga, é importante verificar a bateria como uma possível causa do problema. Afinal, ela pode apresentar mau funcionamento ou mau contato ocasionalmente. Para saber se o problema é realmente esse, desligue o notebook e desconecte-o da fonte de alimentação. Em seguida, localize a bateria e remova-a com cuidado, consultando o manual do produto se necessário.

Depois, conecte o notebook diretamente ao carregador e tente ligá-lo ao pressionar no botão de energia por alguns segundos. Se funcionar normalmente, é provável que o problema esteja relacionado à bateria. Nesse caso, você pode tentar reconectá-la com cuidado, certificando-se de que está devidamente encaixada. Mas, se o problema persistir, será preciso trocar a bateria por uma nova ou usar o notebook sempre conectado à tomada.

O que fazer quando o notebook não liga? Por vezes, é recomendado utilizar apenas a alimentação da bateria de seu notebook para ele iniciar — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Em contrapartida, o problema pode ser mais simples do que se imagina. Isso porque o notebook pode não ligar simplesmente porque a bateria está descarregada. Nesse caso, conecte o dispositivo à fonte de alimentação e aguarde alguns minutos para ver se liga. Caso a bateria esteja totalmente descarregada, pode ser necessário aguardar um tempo para ela recuperar a carga e ligar o notebook novamente.

Tela do notebook não liga

Outro problema que pode fazer com que o seu notebook não ligue é a tela. Na verdade, neste caso, o seu computador está ligando e funcionando normalmente. Entretanto, como a tela não mostra nenhuma imagem, o usuário pode achar que o notebook não está ligando. Para descobrir se este é o caso, observe se as ventoinhas do computador.

Se o cooler do processador estiver funcionando ou o notebook emitir algum som de inicialização e a tela permanecer apagada, este pode ser o problema. Felizmente, é muito simples verificar isso: basta ligar o seu notebook a um monitor externo. Você vai precisar de um cabo VGA ou HDMI, dependendo das conexões do seu PC.

Notebook acende, mas não liga; o que pode ser? Notebook não liga a tela? Tente conectar o seu notebook a um monitor externo para ver se algo aparece na tela — Foto: João Kurtz/TechTudo

Caso o computador inicie normalmente usando uma tela externa, o problema está no display do seu notebook. Pode ser que a tela esteja com mal contato ou o cabo flat tenha quebrado. Infelizmente, nestas situações, você precisará abrir o notebook para verificar. Faça isso apenas se tiver conhecimento técnico ou procure ajuda profissional.

Falha de boot de inicialização do Windows

Um problema bastante comum quando o computador liga, mas não inicia, está relacionado a falhas de boot (inicialização) do Windows. Isso pode acontecer após desligamentos inesperados, como ao forçar o encerramento do notebook pelo botão de energia ou devido a quedas de luz, que tendem a corromper arquivos importantes do sistema.

O que fazer se o notebook não liga ou inicia? Corrija falhas de boot de inicialização do sistema operacional Windows — Foto: Reprodução/Adriano Hamaguchi

A solução, neste caso, é usar as próprias ferramentas do sistema operacional para verificar e corrigir a falha. Para isso, basta inserir o disco de instalação do sistema e tocar em "Reparar o computador". Por fim, toque em "Correção de Inicialização". Agora é só aguardar até que o Windows faça as verificações e correções necessárias.

Disco rígido do notebook

O HD do seu computador pode estar com problemas. Se este for o caso, o notebook não conseguirá fazer a leitura dos arquivos e apresentará um erro relacionado ao boot do sistema operacional. Você verá uma tela preta com escritas em inglês – geralmente "no bootable device". A falha também acontece caso o disco tenha sido formatado e nenhum sistema esteja instalado.

Como consertar notebook que não liga? Defeito pode estar no HD do seu notebook; veja soluções — Foto: Reprodução/Seagater

Para verificar se o seu HD está com defeito, você pode testá-lo em outro PC. Neste caso, infelizmente, será necessário desmontar o seu notebook para extrair o disco. Reinstalar o sistema operacional também pode resolver temporariamente o problema. Entretanto, caso o HD esteja no fim da sua vida útil, a falha poderá ocorrer novamente.

Problema no hardware do notebook

Também pode ser que o notebook não ligue devido a uma falha em um componente de hardware interno do laptop. Isso normalmente acontece quando o usuário realiza um upgrade ou faz a substituição de algum componente, como a memória, disco rígido, adição de um SSD, entre outros. Nesse caso, pode ter ocorrido uma incompatibilidade com os demais componentes, impedindo a inicialização de forma correta.

Além disso, é possível que um cabo interno, responsável por conectar os itens, tenha soltado durante o processo. Isso pode causar mau contato ou falta de conexão adequada entre os elementos internos do notebook, o que também impede que ele ligue corretamente. Por isso, abra o notebook novamente e faça essas observações. Se precisar, procure ajuda especializada.

BIOS do notebook

Alterações acidentais na BIOS podem fazer com que o computador não ligue. A ordem do boot pode ter sido alterada e, deste modo, o sistema não poderá ser iniciado. Você verá uma tela preta com escritas em inglês idênticas ao problema anterior. Felizmente, neste caso, a solução é bem simples: basta restaurar as configurações de fábrica da BIOS.

Periféricos conectados

A conexão de dispositivos nas entradas periféricas do notebook também pode fazer com que ele não ligue. Embora não seja usual, isso pode acontecer caso o dispositivo esteja configurado para inicializar o sistema a partir de dispositivos removíveis, de forma que o problema pode estar relacionado a essa configuração.

Portanto, como precaução, desconecte todos os periféricos do notebook, como mouse, pendrive, teclado, HD externo, cartão de memória e outros. Após remover todos os dispositivos, tente ligar o seu laptop novamente.

Por que o notebook não está ligando? Problemas com mouse, pendrive e outros periféricos também podem fazer o laptop não iniciar — Foto: Thiago Barros/TechTudo

Altas temperaturas

O superaquecimento também pode ser a razão para um notebook não ligar. Isso acontece quando as ventoinhas do laptop não conseguem resfriá-lo de maneira adequada, levando ao desligamento como uma medida de proteção. Um sintoma frequente nesse caso é o notebook ligar, mas desligar logo em seguida.

Nesse caso, o recomendado é adquirir uma base refrigerada, que possua ventoinhas adicionais para auxiliar no resfriamento do aparelho. Inclusive, dependendo da temperatura atingida, pode até mesmo ser necessário substituir o sistema de refrigeração do notebook.

Placa-mãe com defeito

Se a sua placa-mãe sofrer um curto-circuito ou passar por algum problema de mau funcionamento, ela pode impedir que o seu notebook ligue. Para ter como saber se a placa-mãe está com defeito, uma boa ideia é abrir o computador e tentar remover outros componentes, como o leitor de CD e o disco rígido.

Se o notebook ligar normalmente após essa remoção, significa que a dificuldade não estava sendo causada pela placa-mãe, mas sim outro elemento. No entanto, se o notebook ainda não funcionar mesmo após todas as tentativas, é provável que o defeito esteja na placa-mãe.

"Meu notebook não quer ligar", "Notebook acende, mas não liga": placa-mãe danificada pode impedir que o laptop seja utilizado — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Caso o defeito seja na placa-mãe, o ideal é procurar uma assistência técnica para fazer a manutenção do equipamento. Outra possível solução é remover um dos módulos de memória RAM do seu notebook. Se o notebook funcionar normalmente depois disso, será preciso substituir o módulo de memória.

Notebook não apresenta nenhum dos problemas acima. E agora?

Certos casos realmente só podem ser avaliados e solucionados por técnicos especializados. Por isso, se estiver com alguma problema no seu notebook e não souber como resolver, o ideal é procurar uma assistência. Inclusive, caso o seu laptop ainda esteja dentro da garantia, você pode recorrer ao suporte da própria fabricante.

Mesmo que a garantia tenha expirado, ainda é altamente recomendável buscar assistência técnica diretamente com a fabricante do notebook. Isso ocorre porque eles têm o conhecimento mais aprofundado sobre o produto e possuem acesso às peças de reposição adequadas, caso sejam necessárias substituições.

Se o seu notebook não liga a tela, ou liga, mas não inicia, procure uma assistência técnica especializada para saber o motivo — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Veja abaixo dicas para notebooks de marcas específicas que não ligam, além de conferir o contato de suporte de cada fabricante:

Dúvidas frequentes sobre Notebook não liga

