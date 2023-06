Overwatch World Cup 2023: como assistir às partidas da fase preliminar

O Overwatch World Cup 2023, torneio oficial da Blizzard para Overwatch 2, segue em andamento e está na sua fase preliminar até o dia 2 de julho. A equipe brasileira, War Pigs, faz parte do Grupo América B, juntamente com Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Equador – e também lidera com três vitórias gerais, em três confrontos até agora. As partidas são transmitidas ao vivo pelos canais oficiais de Overwatch no YouTube e na Twitch, com narração e explicações do que acontece em cada jogada, além dos destaques e melhores jogadores do campeonato.