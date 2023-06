PicPay: como usar a Inteligência Artificial no atendimento do app

3 de 5 Para acessar o atendimento do PicPay, basta clicar no ícone de mensagens no canto superior da tela — Foto: Gisele Barros/TechTudo

Para acessar o atendimento do PicPay, basta clicar no ícone de mensagens no canto superior da tela — Foto: Gisele Barros/TechTudo