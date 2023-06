Programa de Estágio Petrobras 2023: como fazer inscrição pelo CIEE

As inscrições para o programa de estágio da Petrobras em 2023 já estão abertas no Portal CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e vão até o dia 16 de junho. Serão mais de 200 vagas destinadas a estudantes do ensino superior de diversas áreas e distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Os benefícios da vaga incluem bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale-transporte ou transporte próprio, seguro contra acidentes pessoais e férias remuneradas. O contrato é de 12 meses, e a jornada de trabalho, de 4 horas diárias.