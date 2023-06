PS Plus comemora 1 ano com sorteio de PS5 e PSVR 2; como participar

A PS Plus celebra no mês de junho seu primeiro ano no novo modelo que oferece diferentes níveis de assinatura: Essencial, Extra e Deluxe, com acesso a um catálogo de mais de 400 jogos. Para comemorar a marca, a empresa está sorteando um PlayStation 5 ( PS5 ) com um visor de realidade PlayStation VR 2 para um sortudo vencedor.

Para participar, os usuários precisarão ser maiores de 18 anos, ter uma conta na PlayStation Network e responder 5 perguntas no site oficial da PS Plus até o dia 1º de julho às 4h, no horário de Brasília. Confira o passo a passo ao final da matéria sobre como participar.

2 de 5 PS Plus celebra 1 ano com sorteio de um PlayStation 5 com visor PS VR 2 — Foto: Reprodução/PlayStation PS Plus celebra 1 ano com sorteio de um PlayStation 5 com visor PS VR 2 — Foto: Reprodução/PlayStation

👉 Os jogos grátis da Ps Plus são permanentes após o fim da assinatura? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

A celebração de 1 ano da nova PS Plus se estende até o dia 30 de junho. Até lá, os usuários poderão baixar papéis de parede no site do PlayStation e obter anéis colecionáveis no aplicativo de fidelidade PlayStation Stars em seu smartphone. A PS Plus também oferecerá um final de semana multiplayer gratuito, no qual usuários poderão jogar com seus amigos mesmo sem assinatura do serviço. Haverá também um desafio de Speedrun em Sackboy: Uma Grande Aventura para usuários que têm acesso ao game na PS Plus Extra ou que o tenham comprado, com premiação de 3 meses de PS Plus Deluxe.

A nova PS Plus foi lançada em 13 de junho de 2022 em várias regiões como América do Norte e do Sul, entre elas o Brasil. A antiga PS Plus se tornou o plano PS Plus Essencial, que oferece jogos grátis mensais e acesso a multiplayer online nos jogos. O nível PS Plus Extra foi introduzido com as vantagens do Essencial e acesso a um catálogo de mais de 400 jogos, semelhante ao Xbox Game Pass. O catálogo conta com títulos como Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Stray e Returnal. Já o nível PS Plus Deluxe traz as vantagens dos níveis anteriores e ainda jogos clássicos do PlayStation One, PSP e games remasterizados.

Como concorrer a um PlayStation 5 (PS5) com PSVR 2

Passo 1. Acesse o site oficial da promoção e, caso ainda não esteja logado em sua conta da PlayStation Network, faça login ao clicar em "Iniciar sessão";

3 de 5 Acesse o site oficial da celebração da PS Plus e faça login em "Iniciar sessão" para participar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse o site oficial da celebração da PS Plus e faça login em "Iniciar sessão" para participar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Role a página para baixo para acessar as 5 perguntas da promoção. A maioria das respostas se encontra no infográfico à esquerda, enquanto a resposta sobre NBA 2K23 está no post da PS Plus de junho. Caso tenha alguma dúvida, estas são as respostas, mas as perguntas podem variar por região:

2011 Domingo Ghost of Tsushima MyTEAM 4,602 metros

4 de 5 As respostas da maioria das perguntas da promoção estão no infográfico à esquerda das questões — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro As respostas da maioria das perguntas da promoção estão no infográfico à esquerda das questões — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Ao completar as 5 perguntas clique em "Enviar" no final da página e pronto, você já está concorrendo na competição.

5 de 5 Ao completar as 5 questões clique em "Enviar" para concorrer ao PlayStation 5 com PS VR 2 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Ao completar as 5 questões clique em "Enviar" para concorrer ao PlayStation 5 com PS VR 2 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

🎥 PS Plus 2022 vs Xbox Game Pass: compare planos e custo-benefício